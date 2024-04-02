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Общество

На ж/д вокзале в Тольятти откроется выставка фирменных поездов

ТОЛЬЯТТИ. 2 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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С 18 по 21 апреля железнодорожный вокзал Тольятти (Куйбышевская железная дорога) ждет всех желающих на выставке самых интересных туристических вагонов России, которая состоится в рамках крупнейшей железнодорожной конференции "PRO//Движение. Туризм".

Фото: предоставлено КбшЖД

В течение четырех дней посетители железнодорожного вокзала и станции Тольятти смогут увидеть тематические вагоны и составы — "Грушинский экспресс", "Оренбуржье", "Открой свой Тольятти", "Культ Самара", "Жигули в авангарде", "Вагон Федота Сычкова", "Рускеальский экспресс", "Ладожская Нерпочка" и "Поезд Деда Мороза".

Также на станции будет представлена современная пассажирская техника, включая отечественный электропоезд "Финист", а в рамках развития туристического направления ретро-маршрутов будет презентован действующий паровоз серии "П-36".

Временная экспозиция музея под открытым небом детально продумана и интересна как для взрослых, так и для детей.

Кроме того, посетители выставки увидят современные и ретро-модели легендарного автозавода АвтоВАЗ.

Также в эти дни на вокзале Тольятти будет проходить конкурс граффити и уличного искусства, будут работать творческие мастерские и спортивные активности, фотозоны и торговые ряды. Все желающие смогут принять участие в розыгрыше железнодорожных туров и других подарков, который состоится у стенда АО "Федеральная пассажирская компания".

Вход на выставку свободный.

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Олег Новиков 29 ноября 2023 05:08 Генеральный директор стрелкового клуба "Вымпел": "Происходящее похоже на провокацию"

Директор МССК говорит:"ЖК "Звездный" на момент возведения МССК (2017-18гг)уже начал строиться и заселяться, за эти годы строительство разрослось и будет продолжаться дальше." Это не совсем так. Я и жильцы 1-ой очереди квартала "Звёздный" заселились сюда в 2009 году. Никаким полигоном тут не пахло. И прилетов пуль не было. Пусть правоохранители разбираются и наведут порядок. Нам нужно одно - полная безопасность.

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