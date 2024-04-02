На ж/д вокзале в Тольятти откроется выставка фирменных поездов

С 18 по 21 апреля железнодорожный вокзал Тольятти (Куйбышевская железная дорога) ждет всех желающих на выставке самых интересных туристических вагонов России, которая состоится в рамках крупнейшей железнодорожной конференции "PRO//Движение. Туризм".

В течение четырех дней посетители железнодорожного вокзала и станции Тольятти смогут увидеть тематические вагоны и составы — "Грушинский экспресс", "Оренбуржье", "Открой свой Тольятти", "Культ Самара", "Жигули в авангарде", "Вагон Федота Сычкова", "Рускеальский экспресс", "Ладожская Нерпочка" и "Поезд Деда Мороза".

Также на станции будет представлена современная пассажирская техника, включая отечественный электропоезд "Финист", а в рамках развития туристического направления ретро-маршрутов будет презентован действующий паровоз серии "П-36".

Временная экспозиция музея под открытым небом детально продумана и интересна как для взрослых, так и для детей.

Кроме того, посетители выставки увидят современные и ретро-модели легендарного автозавода АвтоВАЗ.

Также в эти дни на вокзале Тольятти будет проходить конкурс граффити и уличного искусства, будут работать творческие мастерские и спортивные активности, фотозоны и торговые ряды. Все желающие смогут принять участие в розыгрыше железнодорожных туров и других подарков, который состоится у стенда АО "Федеральная пассажирская компания".

Вход на выставку свободный.