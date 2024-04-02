Около Тольятти велосипедист погиб под колесами Volkswagen

В понедельник, 1 апреля, в Ставропольском районе Самарской области произошло ДТП с велосипедистом. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

В 20:14 67-летняя женщина ехала на Volkswagen Polo по дороге Тольятти — Хрящевка. На 6 км дороги она не выбрала безопасную скорость, не справилась с управлением и сбила 67-летнего велосипедиста, который двигался в попутном направлении.

Мужчина скончался на месте.