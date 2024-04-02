ГИБДД напоминает, что родители должны учить детей безопасности на дороге

ГИБДД Самарской области напоминает о важности безопасности детей на дорогах.
"Нередко за случаями детского травматизма на дорогах стоит безучастность взрослых к совершаемым детьми правонарушениям. Ребенок является самым незащищенным участником дорожного движения, и во многом поведение детей на дороге обусловлено их восприятием дорожной ситуации. Именно поэтому безопасность детей на дороге могут обеспечить взрослые: родители, педагоги, воспитатели, прохожие и, главным образом, водители транспортных средств", — говорит ведомство.
Основные причины, из-за которых дети оказываются участниками ДТП, это:
— переход дороги в не предназначенном для этого месте;
— резкое появление ребёнка на проезжей части из-за большого объекта (общественный транспорт, ограждение, снежные завалы);
— пересечение дороги на запрещающий сигнал светофора; игра рядом с проезжей частью или на ней
— катание на велосипеде, роликах, самокате, скейтбордах;
— невнимательность, отвлечения на телефоны, наушники.
Региональная Госавтоинспекция настоятельно рекомендует взрослым, а первую очередь родителям, своевременно обучать детей основам безопасного поведения и умению ориентироваться в дорожной ситуации, а также приложить все усилия для воспитания в ребенке потребности быть дисциплинированным на улице, осмотрительным и осторожным. И помнить, личный пример — это самая доходчивая форма обучения.
Последние комментарии
А что кто этим должен заниматься как обычно не занимается? Что мне напоминает, "скоро все будут делать общественники" знаком . А Мизулиной не подменяйте официальные органы а займитесь делом хотя бы осветите последнюю инициативу Пятерочки и других компаний для пострадавших в Крокусе".
Просто безобразие!!! Запретить убийство животных! Нарушение Конституции Российской Федерации! Это додуматься надо на законодательном уровне разрешить убивать. Начнёте с собак. Закончите людьми. Есть закон, его надо исполнять. Дума Самарская лучше контролировала бы исполнение закона Об ответственном обращении с животными. А у законодательной власти вероятно, только один выход - убивать.
Ой, про эту "безопасность", слышали-знаем. Учитывая расстояние до ЖК, можно однозначно сказать что никаких прилётов невозможно. Так что тут всё предельно просто, застройщик пытается захватить землю. У нас в Москве так же захватили стрельбище Динамо.
И не надо манипулировать отношением к СВО. У нас живут люди, не понаслышке знающие, что такое боевые действия. И сейчас военные пенсионеры, их семьи, жильцы квартала "Звёздный" собирают деньги, вяжут теплые вещи, льют окопные свечи, помогают, как могут нашими солдатам на передовой.
Директор МССК говорит:"ЖК "Звездный" на момент возведения МССК (2017-18гг)уже начал строиться и заселяться, за эти годы строительство разрослось и будет продолжаться дальше." Это не совсем так. Я и жильцы 1-ой очереди квартала "Звёздный" заселились сюда в 2009 году. Никаким полигоном тут не пахло. И прилетов пуль не было. Пусть правоохранители разбираются и наведут порядок. Нам нужно одно - полная безопасность.