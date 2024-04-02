ГИБДД напоминает, что родители должны учить детей безопасности на дороге

ГИБДД Самарской области напоминает о важности безопасности детей на дорогах.

"Нередко за случаями детского травматизма на дорогах стоит безучастность взрослых к совершаемым детьми правонарушениям. Ребенок является самым незащищенным участником дорожного движения, и во многом поведение детей на дороге обусловлено их восприятием дорожной ситуации. Именно поэтому безопасность детей на дороге могут обеспечить взрослые: родители, педагоги, воспитатели, прохожие и, главным образом, водители транспортных средств", — говорит ведомство.

Основные причины, из-за которых дети оказываются участниками ДТП, это:

— переход дороги в не предназначенном для этого месте;

— резкое появление ребёнка на проезжей части из-за большого объекта (общественный транспорт, ограждение, снежные завалы);

— пересечение дороги на запрещающий сигнал светофора; игра рядом с проезжей частью или на ней

— катание на велосипеде, роликах, самокате, скейтбордах;

— невнимательность, отвлечения на телефоны, наушники.

Региональная Госавтоинспекция настоятельно рекомендует взрослым, а первую очередь родителям, своевременно обучать детей основам безопасного поведения и умению ориентироваться в дорожной ситуации, а также приложить все усилия для воспитания в ребенке потребности быть дисциплинированным на улице, осмотрительным и осторожным. И помнить, личный пример — это самая доходчивая форма обучения.