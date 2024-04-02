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Преступления Происшествия

Сотрудницу АвтоВАЗа будут судить нанесение травмы коллеге

ТОЛЬЯТТИ. 2 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Прокуратура Автозаводского района Тольятти утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о производственной травме. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

По версии следствия, в июне 2023 г. 39-летняя водитель погрузчика дирекции по логистике автокомпонентных производств ПАО "АвтоВАЗ" нарушила требования инструкции по охране труда. Двигаясь задним ходом, она сбила другого работника, прижав мужчину к другому автопогрузчику. Пострадавший получил тяжкую травму ноги.

В отношении работницы возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 216 УК РФ ("Нарушение правил техники безопасности при ведении иных работ, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью").

Уголовное дело направлено мировому судье.

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