Сотрудницу АвтоВАЗа будут судить нанесение травмы коллеге

Прокуратура Автозаводского района Тольятти утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о производственной травме. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.
По версии следствия, в июне 2023 г. 39-летняя водитель погрузчика дирекции по логистике автокомпонентных производств ПАО "АвтоВАЗ" нарушила требования инструкции по охране труда. Двигаясь задним ходом, она сбила другого работника, прижав мужчину к другому автопогрузчику. Пострадавший получил тяжкую травму ноги.
В отношении работницы возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 216 УК РФ ("Нарушение правил техники безопасности при ведении иных работ, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью").
Уголовное дело направлено мировому судье.
Последние комментарии
то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...
Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек
Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки
Гнать с России, Лишать гражданства,по жизненно запрет на въезд в Россию.Перевоспитовать таких поздно.
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎