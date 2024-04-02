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Преступления Происшествия

Жителя Новокуйбышевска задержали за убийство отца

САМАРА. 2 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Новокуйбышевске 53-летнего местного жителя подозревают в убийстве. Об этом сообщает СУ СК РФ по Самарской области.

По версии следствия, 29 марта мужчина выпивал со своим 73-летним отцом. Они поссорились и новокуйбышевец нанес родственнику смертельное ранение.

Подозреваемый задержан, решается вопрос о заключении под стражу.

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