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Преступления Происшествия

В Тольятти ребенок украл алкоголь на 15 тыс. рублей

ТОЛЬЯТТИ. 3 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В начале марта в полицию Тольятти обратился представитель сетевого магазина, который сообщил, что придя на работу, обнаружил повреждение окна и похищенную с прилавка алкогольную продукцию. Согласно представленным заявителем документам, причиненный ущерб составил более 15 тыс. рублей.

Полицейские осмотрели место происшествия, опросили работников торговой точки, просмотрели записи с камер видеонаблюдения, установленных внутри магазина, изъяли след обуви с подоконника, осыпь стекла с пола, следы пальцев рук с поверхностей, пригодные к идентификации и документацию.

Во время просмотра записей с камер видеонаблюдения, полицейские, по особенностям поведения злоумышленника, узнали в нем 16-летнего подростка, зарегистрированного в Ставропольском районе и склонного к совершению правонарушений.

Мальчик был доставлен в полицию. При опросе в присутствии законного представителя подросток вину в совершении противоправного деяния признал и пояснил, что ночью разбил стекло, проник в магазин и похитил алкоголь, который продал случайным прохожим, после чего вырученные денежные средства потратил на собственные нужды.

Следственным отделом отдела полиции по Автозаводскому району Управления МВД России по г. Тольятти задержанный признан подозреваемым в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 158 УК РФ "Кража". В настоящее время уголовное дело направлено в СУ СК по Самарской области для дальнейшего расследования.

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