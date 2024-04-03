В Большеглушицком районе по нацпроекту отремонтируют трассу протяженностью 15 км

В Большеглушицком районе Самарской области в 2024 году по нацпроекту "Безопасные качественные дороги", который реализуется по решению президента РФ Владимира Путина, начнется капитальный ремонт участка межмуниципальной автомобильной дороги "Самара — Большая Черниговка" — Южный протяженностью 15 км.

Дорога является единственным выездом для целого ряда населенных пунктов района в направлении административного центра района — села Большая Глушица и города Самары.

"Очень ждем ремонта дороги. Она активно используется жителями для поездок в районный центр, где расположены основные социальные учреждения района — центральная больница, почта, общеобразовательная школа. По дороге проходит маршрут школьных и рейсовых автобусов, осуществляется подвоз продуктов, ездит сельхозтехника", — говорит глава сельского поселения Фрунзенский Юрий Пищулин.

В рамках капитального ремонта предусмотрены работы по замене выравнивающего и верхнего слоев дорожной одежды, ремонту водопропускных труб, укреплению обочин, устройству дополнительных дорожных съездов. Также будет проведено благоустройство 5-ти остановочных площадок с установкой новых павильонов и строительством к ним тротуаров. В целях обеспечения безопасности дорожного движения запланирована установка 12-ти автономных комплексов наружного освещения со светофорами Т-7, 3 км барьерного ограждения, замена дорожных знаков и нанесение разметки термопластиком.

Кроме того, в ходе капитального ремонта дороги будет произведен ремонт двух мостов — через балку Сухую протяженностью 26,93 п. м. и через балку Вишневую протяженностью 27,87 п. м. Подрядная организация восстановит шкафные стенки, произведет ремонт опор и пролетных строений, устройство гидроизоляционного покрытия и замену дорожного полотна, а также установит новое барьерное ограждение. Завершение капитального ремонта дороги предусмотрено в 2026 году. Работы на объекте начнутся при наступлении благоприятных погодных условий.

Напомним, что в 2024 году в Самарской области предусмотрены работы по ремонту и капитальному ремонту 46 участков автомобильных дорог протяженностью 183 км, в том числе 21 участка в Самаре протяженностью 26,1 км и 6 участков в Тольятти протяженностью 13,76 км.