16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самаре утвердили проект реконструкции улицы, которая соединит Московское и Ракитовское шоссе Снесли "разливайку": в Самаре приступили к ремонту ул. Чернореченской В Большеглушицком районе по нацпроекту отремонтируют трассу протяженностью 15 км В Самарской области заключены все контракты на ремонт дорог в рамках национального проекта В Самарской области благодаря нацпроекту отремонтируют дороги к туристическим объектам

Дорожное строительство Транспорт и связь

В Большеглушицком районе по нацпроекту отремонтируют трассу протяженностью 15 км

БОЛЬШАЯ ГЛУШИЦА. 3 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС
Читали: 189
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Большеглушицком районе Самарской области в 2024 году по нацпроекту "Безопасные качественные дороги", который реализуется по решению президента РФ Владимира Путина, начнется капитальный ремонт участка межмуниципальной автомобильной дороги "Самара — Большая Черниговка" — Южный протяженностью 15 км.

Дорога является единственным выездом для целого ряда населенных пунктов района в направлении административного центра района — села Большая Глушица и города Самары.

"Очень ждем ремонта дороги. Она активно используется жителями для поездок в районный центр, где расположены основные социальные учреждения района — центральная больница, почта, общеобразовательная школа. По дороге проходит маршрут школьных и рейсовых автобусов, осуществляется подвоз продуктов, ездит сельхозтехника", — говорит глава сельского поселения Фрунзенский Юрий Пищулин.

В рамках капитального ремонта предусмотрены работы по замене выравнивающего и верхнего слоев дорожной одежды, ремонту водопропускных труб, укреплению обочин, устройству дополнительных дорожных съездов. Также будет проведено благоустройство 5-ти остановочных площадок с установкой новых павильонов и строительством к ним тротуаров. В целях обеспечения безопасности дорожного движения запланирована установка 12-ти автономных комплексов наружного освещения со светофорами Т-7, 3 км барьерного ограждения, замена дорожных знаков и нанесение разметки термопластиком.
Кроме того, в ходе капитального ремонта дороги будет произведен ремонт двух мостов — через балку Сухую протяженностью 26,93 п. м. и через балку Вишневую протяженностью 27,87 п. м. Подрядная организация восстановит шкафные стенки, произведет ремонт опор и пролетных строений, устройство гидроизоляционного покрытия и замену дорожного полотна, а также установит новое барьерное ограждение. Завершение капитального ремонта дороги предусмотрено в 2026 году. Работы на объекте начнутся при наступлении благоприятных погодных условий.

Напомним, что в 2024 году в Самарской области предусмотрены работы по ремонту и капитальному ремонту 46 участков автомобильных дорог протяженностью 183 км, в том числе 21 участка в Самаре протяженностью 26,1 км и 6 участков в Тольятти протяженностью 13,76 км.

Какие меры повышения безопасности дорожного движения Вы считаете наиболее эффективными?

архив опросов

Гид потребителя

Последние комментарии

Aleks Alekalekseikin 24 октября 2023 17:48 Документацию на ремонт дороги Ульяновск-Димитровград-Самара подготовят несколько подрядчиков

Когда читаешь планы наших чиновников о дорожном строительстве,то возникает вопрос-почему нельзя троить для удобства водителей,и безопасности надорогах?К примеру-перекресток у пос Мирный,где в часы пик постоянные пробки не построен с круговым движением,что на много сократил бы простои автомобилей,уменьшились бы выбросы отработанного газа в атмосферу,сохранил бы драгоценное время водителей,и т.д

Алексей Ляпин 31 июля 2022 13:03 В Самарской области отремонтируют пять мостов на дороге Самара-Бугуруслан

давно уже надо было. в районе кротовки мосты ни какие

Валерий Мартынов 02 октября 2021 10:58 Ремонт Заводского шоссе планируется закончить до конца ноября

Не закончат точно. Каждый день здесь ездию. Советую администрации бывать чаще, уже есть провалы, открытые дождеприёмники, нет тротуаров, асфальт местами взрыт, появились ямки, переезды опять разбиты. Это я констатирую факты по участку от 22 Партсъезда до Данона и даже до СККМ.

Постер Рамке 11 июля 2018 16:53 Мост через Сок и тоннели по дороге Волжский - Курумоч оснастят системами транспортной безопасности

Автор заметки может уточнить, где это в Самарской области тоннели под ж/д., особенно "тоннель под ж/д на 3,6 км дороги общего пользования регионального значения в Самарской области Волжский - Курумоч - "Урал"? автор точно ни чего не попутал? Под железной дорогой на указанной трассе - сдвоенный путепровод длинной 34 метра (а не километра!) в посёлке Волжский...

Ирина Кореницына-Ли 31 мая 2018 16:55 Демонтаж моста через железную дорогу Кинель - Безенчук обойдется в 31 млн рублей

............ ни чего не понятно ! зачем демонтаж ?

Фото на сайте

Строительство дороги в обход Тольятти идет по жесткому графику

Строительство дороги в обход Тольятти идет по жесткому графику

Строители Фрунзенского моста завершили монтаж крайних участков пролетного строения

Строители Фрунзенского моста завершили монтаж крайних участков пролетного строения

Фрунзенский мост в сентябре 2018 года

Фрунзенский мост в сентябре 2018 года

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5