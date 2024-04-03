В Большеглушицком районе по нацпроекту отремонтируют трассу протяженностью 15 км

В Большеглушицком районе Самарской области в 2024 году по нацпроекту "Безопасные качественные дороги", который реализуется по решению президента РФ Владимира Путина, начнется капитальный ремонт участка межмуниципальной автомобильной дороги "Самара — Большая Черниговка" — Южный протяженностью 15 км.
Дорога является единственным выездом для целого ряда населенных пунктов района в направлении административного центра района — села Большая Глушица и города Самары.
"Очень ждем ремонта дороги. Она активно используется жителями для поездок в районный центр, где расположены основные социальные учреждения района — центральная больница, почта, общеобразовательная школа. По дороге проходит маршрут школьных и рейсовых автобусов, осуществляется подвоз продуктов, ездит сельхозтехника", — говорит глава сельского поселения Фрунзенский Юрий Пищулин.
В рамках капитального ремонта предусмотрены работы по замене выравнивающего и верхнего слоев дорожной одежды, ремонту водопропускных труб, укреплению обочин, устройству дополнительных дорожных съездов. Также будет проведено благоустройство 5-ти остановочных площадок с установкой новых павильонов и строительством к ним тротуаров. В целях обеспечения безопасности дорожного движения запланирована установка 12-ти автономных комплексов наружного освещения со светофорами Т-7, 3 км барьерного ограждения, замена дорожных знаков и нанесение разметки термопластиком.
Кроме того, в ходе капитального ремонта дороги будет произведен ремонт двух мостов — через балку Сухую протяженностью 26,93 п. м. и через балку Вишневую протяженностью 27,87 п. м. Подрядная организация восстановит шкафные стенки, произведет ремонт опор и пролетных строений, устройство гидроизоляционного покрытия и замену дорожного полотна, а также установит новое барьерное ограждение. Завершение капитального ремонта дороги предусмотрено в 2026 году. Работы на объекте начнутся при наступлении благоприятных погодных условий.
Напомним, что в 2024 году в Самарской области предусмотрены работы по ремонту и капитальному ремонту 46 участков автомобильных дорог протяженностью 183 км, в том числе 21 участка в Самаре протяженностью 26,1 км и 6 участков в Тольятти протяженностью 13,76 км.
Последние комментарии
Когда читаешь планы наших чиновников о дорожном строительстве,то возникает вопрос-почему нельзя троить для удобства водителей,и безопасности надорогах?К примеру-перекресток у пос Мирный,где в часы пик постоянные пробки не построен с круговым движением,что на много сократил бы простои автомобилей,уменьшились бы выбросы отработанного газа в атмосферу,сохранил бы драгоценное время водителей,и т.д
давно уже надо было. в районе кротовки мосты ни какие
Не закончат точно. Каждый день здесь ездию. Советую администрации бывать чаще, уже есть провалы, открытые дождеприёмники, нет тротуаров, асфальт местами взрыт, появились ямки, переезды опять разбиты. Это я констатирую факты по участку от 22 Партсъезда до Данона и даже до СККМ.
Автор заметки может уточнить, где это в Самарской области тоннели под ж/д., особенно "тоннель под ж/д на 3,6 км дороги общего пользования регионального значения в Самарской области Волжский - Курумоч - "Урал"? автор точно ни чего не попутал? Под железной дорогой на указанной трассе - сдвоенный путепровод длинной 34 метра (а не километра!) в посёлке Волжский...
............ ни чего не понятно ! зачем демонтаж ?