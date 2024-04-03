В Самаре арестовали сотрудницу ссуза по подозрению в получении крупной взятки

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Сотрудники ОЭБ и ПК Средневолжского ЛУ МВД России на транспорте задержали подозреваемую во взяточничестве. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе управления.