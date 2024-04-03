В Самаре арестовали сотрудницу ссуза по подозрению в получении крупной взятки

Сотрудники ОЭБ и ПК Средневолжского ЛУ МВД России на транспорте задержали подозреваемую во взяточничестве. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе управления.
По версии правоохранителей, 58-летняя руководительница одного из отделений ссуза получила 345 тыс. руб.за проставление зачетов и экзаменов 17 студентам без фактической проверки знаний.
Уголовное дело возбудили по ч. 5 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки"). Ленинский районный суд Самары отправил женщину под стражу.
Последние комментарии
то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...
Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек
Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки
Гнать с России, Лишать гражданства,по жизненно запрет на въезд в Россию.Перевоспитовать таких поздно.
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎