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Преступления Происшествия

В Самаре арестовали сотрудницу ссуза по подозрению в получении крупной взятки

САМАРА. 3 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Сотрудники ОЭБ и ПК Средневолжского ЛУ МВД России на транспорте задержали подозреваемую во взяточничестве. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе управления.

По версии правоохранителей, 58-летняя руководительница одного из отделений ссуза получила 345 тыс. руб.за проставление зачетов и экзаменов 17 студентам без фактической проверки знаний.

Уголовное дело возбудили по ч. 5 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки"). Ленинский районный суд Самары отправил женщину под стражу.

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