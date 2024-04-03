В Самарской области возбудили уголовное дело из-за взяток за увеличение соцвыплат

Сотрудники полиции в Самарской области задержали сотрудницу госучреждения по подозрению во взяточничестве. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
По версии правоохранителей, 51-летняя женщина получила 80 тыс. руб. от четырех человек. За эти деньги она должна была увеличить им размер социальных выплат.
Уголовное дело возбудили по ч. 3 ст. 290 УК РФ ("Получение должностным лицом взятки за незаконные действия").
Последние комментарии
то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...
Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек
Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки
Гнать с России, Лишать гражданства,по жизненно запрет на въезд в Россию.Перевоспитовать таких поздно.
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎