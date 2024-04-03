Подросток из Самарской области забрал деньги у пенсионерки, думая, что его "не вычислят"

В Чапаевске в суд отправили уголовное дело 16-летнего парня, обвиняемого в мошенничестве. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Летом 2023 г. жертвой злоумышленников стала 78-летняя женщина. Ее обманули по классической схеме "ваш родственник попал в ДТП". Пенсионерку убедили, что ее подруга переходила дорогу в неположенном месте и спровоцировала ДТП, в котором пытавшийся ее не сбить водитель получил тяжелые травмы. Теперь знакомой якобы нужны были деньги, чтобы оплатить лечение автомобилиста. Потерпевшая согласилась дать знакомой деньги в долг. Вскоре к ней пришел курьер и забрал 50 тыс. рублей.

Через несколько часов после этого женщина обратилась в полицию. Благодаря ее описанию на следующий день задержали подозреваемого — 16-летнего жителя Кинель-Черкасского района. Подросток оказался из многодетной семьи. Он пояснил, что познакомился с неизвестным в социальной сети и согласился "подработать". Взятые у пенсионерки деньги он перевел на разные счета, которые сообщил "куратор". При этом парень понимал, что преступает закон, так как незадолго до этого его приятеля арестовали за аналогичное преступление. Молодой человек надеялся, что его "не вычислят".