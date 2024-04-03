16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самаре застройщика и сотрудника газовой компании обвиняют в хищении газа на 40 млн рублей В Самаре задержали грузчика с метадоном В Самаре будут судить преступную группу, промышлявшую финансовыми махинациями Схема с автобусами: в какой махинации заподозрили замглавы дептранса Самары Жительницу Сызрани обвиняют в обмане кредитных организаций на 14 млн рублей

Преступления Происшествия

Подросток из Самарской области забрал деньги у пенсионерки, думая, что его "не вычислят"

САМАРА. 3 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 249
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Чапаевске в суд отправили уголовное дело 16-летнего парня, обвиняемого в мошенничестве. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Летом 2023 г. жертвой злоумышленников стала 78-летняя женщина. Ее обманули по классической схеме "ваш родственник попал в ДТП". Пенсионерку убедили, что ее подруга переходила дорогу в неположенном месте и спровоцировала ДТП, в котором пытавшийся ее не сбить водитель получил тяжелые травмы. Теперь знакомой якобы нужны были деньги, чтобы оплатить лечение автомобилиста. Потерпевшая согласилась дать знакомой деньги в долг. Вскоре к ней пришел курьер и забрал 50 тыс. рублей.

Через несколько часов после этого женщина обратилась в полицию. Благодаря ее описанию на следующий день задержали подозреваемого — 16-летнего жителя Кинель-Черкасского района. Подросток оказался из многодетной семьи. Он пояснил, что познакомился с неизвестным в социальной сети и согласился "подработать". Взятые у пенсионерки деньги он перевел на разные счета, которые сообщил "куратор". При этом парень понимал, что преступает закон, так как незадолго до этого его приятеля арестовали за аналогичное преступление. Молодой человек надеялся, что его "не вычислят".

Какие меры повышения безопасности дорожного движения Вы считаете наиболее эффективными?

архив опросов

Гид потребителя

Последние комментарии

Лют Brz 23 марта 2024 18:52 Один из подозреваемых в теракте в "Крокусе" получал паспорт в Самарской области

то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...

Валерий Комиссаров 01 февраля 2024 13:52 Обвиняемого в нападении на участницу Паралимпийских игр арестовали в Самаре

Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек

Елена Луцык 07 ноября 2023 16:02 Суд арестовал подростка из Сызрани, подозреваемого в приготовлении к теракту

Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки

Евгений Труфанов 06 ноября 2023 17:56 В Тольятти задержали мигранта, поругавшегося с пассажирами маршрутки

Гнать с России, Лишать гражданства,по жизненно запрет на въезд в Россию.Перевоспитовать таких поздно.

Ксения Владимировна 07 августа 2023 17:45 "Должны мне": подрядчик Фонда капремонта рассказал о сотрудничестве со следствием

Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎

Фото на сайте

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5