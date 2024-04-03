Мошенники чуть не оформили кредит на доверчивого жителя Самарской области

В Самарской области жертвой мошенников стал 21-летний житель пос. Безенчук. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
Парню через мессенджер позвонил якобы сотрудник "Госуслуг" и сказал, что для предотвращения мошенничества нужно продиктовать ему код из СМС. Потерпевший так и сделал, а потом обнаружил, что его личный кабинет в сервисе заблокирован.
Позже через МФЦ молодой человек выяснил, что от его имени подали заявку на микрозайм 29 тыс. рублей. А результате благодаря полиции заявку на кредит удалось блокировать.
Последние комментарии
то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...
Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек
Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки
Гнать с России, Лишать гражданства,по жизненно запрет на въезд в Россию.Перевоспитовать таких поздно.
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎