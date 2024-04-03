Мошенники чуть не оформили кредит на доверчивого жителя Самарской области

В Самарской области жертвой мошенников стал 21-летний житель пос. Безенчук. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Парню через мессенджер позвонил якобы сотрудник "Госуслуг" и сказал, что для предотвращения мошенничества нужно продиктовать ему код из СМС. Потерпевший так и сделал, а потом обнаружил, что его личный кабинет в сервисе заблокирован.

Позже через МФЦ молодой человек выяснил, что от его имени подали заявку на микрозайм 29 тыс. рублей. А результате благодаря полиции заявку на кредит удалось блокировать.