Самарец пойдет под суд за кражу 20 пачек масла

В полицию Самары от работника торговой точки поступило сообщение о хищении товара в сетевом магазине, расположенном на ул. Ново-Садовой. Посетитель торговой точки открыто похитил из торгового зала более 20 пачек сливочного масла. Работники торговой точки попытались остановить злоумышленника и преградили ему выход, однако мужчина успел скрыться. Причиненный ущерб превысил 2,5 тыс. рублей.

Сотрудникам уголовного розыска поступила информация, что к происшествию может быть причастен ранее неоднократно судимый безработный 38-летний местный житель. Полицейские задержали подозреваемого по месту проживания и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

В ходе опроса задержанный признал вину и пояснил, что в тот же день перепродал похищенный товар случайным прохожим на одной из остановок общественного транспорта. Вырученные деньги он потратил на собственные нужды.

Мужчине предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 161 УК РФ "Грабеж". Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.