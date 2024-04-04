Жительницу Сызрани обвиняют в обмане кредитных организаций на 14 млн рублей

В Самарской области отправили в суд уголовное дело 28-летней жительницы Сызрани, которую обвиняют в серии мошенничеств. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Женщина работала курьером по доставке банковских продуктов. По версии следствия, отдавая банковские карты клиентам, она под надуманным предлогом узнавала их паспортные данные. Потом злоумышленница оформляла кредиты на этих людей. Суммы составляли от 5 тыс. до нескольких миллионов рублей. Длилось это все около полугода. При этом для прикрытия женщина вносила минимальные платежи по кредитам.

Позже узнав о долгах, 77 сызранцев пришли в полицию. Когда подозреваемую задержали, она рассказала, что в основном тратила деньги на ставки в онлайн-игре.

Потерпевшими по делу признаны 14 кредитных организаций, а общая сумма ущерба составила более 14 млн рублей.

Во время расследования обвиняемая частично возместила ущерб — на 2,775 млн рублей. Кроме того, суд арестовал ее недвижимость.