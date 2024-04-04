Тольяттинец решил заработать на наркотиках, но попался с поличным

Тольяттинские полицейские задержали 28-летнего безработного мужчину с партией наркотиков. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Ранее правоохранителям сообщили, что местный житель может вести незаконные дела. В итоге при силовой поддержке СОБРа его задержали около подъезда на ул. 40 лет Победы. У мужчины изъяли 11 свертков с 6 г N-метилэфедрона.

Задержанный рассказал, что приобрел вещество через интернет для сбыта через "закладки".