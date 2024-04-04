Тольяттинец решил заработать на наркотиках, но попался с поличным

Тольяттинские полицейские задержали 28-летнего безработного мужчину с партией наркотиков. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
Ранее правоохранителям сообщили, что местный житель может вести незаконные дела. В итоге при силовой поддержке СОБРа его задержали около подъезда на ул. 40 лет Победы. У мужчины изъяли 11 свертков с 6 г N-метилэфедрона.
Задержанный рассказал, что приобрел вещество через интернет для сбыта через "закладки".
Последние комментарии
то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...
Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек
Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки
Гнать с России, Лишать гражданства,по жизненно запрет на въезд в Россию.Перевоспитовать таких поздно.
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎