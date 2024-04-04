Самарские ветераны высказались о миграционной политике

Бюро президиума Самарского областного совета ветеранов выступило с заявлением на тему миграционной политики. Ветераны отметили, что поддерживают позицию президента Владимира Путина по вопросу реформирования государственной миграционной политики и развитию межнациональных отношений.

Напомним, глава государства высказал позицию по этому вопросу в ходе недавней встречи с пилотами учебного центра боевого применения летного состава в г. Торжок, а также на расширенном заседании коллегии МВД.

"Ветеранский актив региона выступает за усиление государственного контроля за миграционными процессами, эффективное пресечение незаконной миграции, активизацию борьбы с любыми экстремистскими проявлениями, - говорится в заявлении организации. - В этой связи, особую важность имеют слова Владимира Владимировича Путина о том, что главная сила России состоит в уникальном единстве разных народов, культур и религий. Наш президент подчеркнул, что звучащие отдельные призывы к национальной исключительности, провоцирование национальной вражды вызывают у него тревогу, а попытка их реализации на практике может нанести прямой ущерб всем народам нашей страны, и в первую очередь русскому народу. Бюро президиума Самарского областного совета ветеранов призывает жителей региона однозначно осуждать любые действия и высказывания, подрывающие наше многонациональное единство, вносящие внутренний раздор и распри. В единстве — наша сила! Вместе — победим!"

Вероятно, заявление стало в том числе реакцией на видеообращение самарцев, появившееся в соцсетях 2 апреля. В нем десятки человек на фоне церкви в самарском парке "Дружбы" обратились к властям с просьбой навести порядок в миграционной сфере.