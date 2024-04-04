Житель Чапаевска пойдет под суд за вымогательство денег у покупателя наркотиков

В Чапаевске отправили в суд уголовное дело о вымогательстве 200 тыс. рублей. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Преступление было совершено в начале июня 2023 года. Сам потерпевший имел судимости за кражи и убийство и в связи с этим был знаком с несколькими людьми, "сидевшими" за оборот наркотиков. Одного из таких знакомых он попросил приобрести для него запрещенные вещества. Приятель согласился, но когда они встретились на ул. Вокзальной, "покупатель" получил совсем не то, что хотел.

По версии следствия, к потерпевшему подошли двое малознакомых мужчин и потребовали 200 тыс. руб. за попытку приобрести наркотик. Они угрожали расправой и заявили, что знают о крупной сумме, полученной жертвой за длительную командировку. Потерпевший сказал, что держит деньги у родственницы и пообещал принести нужную сумму через несколько часов. В итоге его отпустили домой, где мужчина выключил телефон и прятался несколько дней. Позже он включил телефон, увидел множество СМС с угрозами и решил все же пойти в полицию.

Правоохранители нашли и задержали подозреваемых. Им предъявили обвинение, расследование дела уже закончено. Перед передачей дела в суд один из обвиняемых скончался. Второй все же предстанет перед Фемидой.