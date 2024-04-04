Житель Чапаевска пойдет под суд за вымогательство денег у покупателя наркотиков

В Чапаевске отправили в суд уголовное дело о вымогательстве 200 тыс. рублей. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
Преступление было совершено в начале июня 2023 года. Сам потерпевший имел судимости за кражи и убийство и в связи с этим был знаком с несколькими людьми, "сидевшими" за оборот наркотиков. Одного из таких знакомых он попросил приобрести для него запрещенные вещества. Приятель согласился, но когда они встретились на ул. Вокзальной, "покупатель" получил совсем не то, что хотел.
По версии следствия, к потерпевшему подошли двое малознакомых мужчин и потребовали 200 тыс. руб. за попытку приобрести наркотик. Они угрожали расправой и заявили, что знают о крупной сумме, полученной жертвой за длительную командировку. Потерпевший сказал, что держит деньги у родственницы и пообещал принести нужную сумму через несколько часов. В итоге его отпустили домой, где мужчина выключил телефон и прятался несколько дней. Позже он включил телефон, увидел множество СМС с угрозами и решил все же пойти в полицию.
Правоохранители нашли и задержали подозреваемых. Им предъявили обвинение, расследование дела уже закончено. Перед передачей дела в суд один из обвиняемых скончался. Второй все же предстанет перед Фемидой.
Последние комментарии
то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...
Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек
Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки
Гнать с России, Лишать гражданства,по жизненно запрет на въезд в Россию.Перевоспитовать таких поздно.
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎