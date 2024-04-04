Женщина решила вывести мошенника "на чистую воду", но в итоге перевела ему деньги

В Самарской области возбудили очередное уголовное дело из-за телефонных мошенников. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

60-летней жительнице Октябрьска настойчиво звонили неизвестные. Когда она все же взяла трубку, звонивший представился персональным менеджером банка и заявил, что на имя женщины оформляют кредиты. Также он сказал, что для предотвращения мошенничества она должна сама взять кредит и перевести эти средства на "безопасный счет".

Пенсионерка предположила, что на другом конце провода мошенник и захотела самостоятельно вывести его "на чистую воду". Она решила подыграть, но чем дальше, тем более убедительными женщине казались инструкции. И в итоге она все же перевела на указанные счета 930 тыс. рублей.