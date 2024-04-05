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Преступления Происшествия

В Самаре будут судить преступную группу, промышлявшую финансовыми махинациями

САМАРА. 5 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Прокуратура Самары направила в суд уголовное дело о незаконном обороте средств платежей с получением дохода на сумму более 24 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Прокуратура Самары утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении троих граждан. Они обвиняются по уголовным статьям "Незаконная банковская деятельность", "Неправомерный оборот средств платежей", "Незаконное образование юридического лица".

По версии следствия, в 2017 г. житель Санкт-Петербурга и два жителя Самары объединились в устойчивую преступную группу для осуществления незаконных финансовых операций, направленных на вывод "налички" в обход уплаты налогов. 

С 2017 г. по 2022 г. соучастники, используя подконтрольные фиктивные фирмы, по поручению физических лиц и коммерческих организаций за вознаграждение в размере от 9 до 12% от суммы безналичных средств производили незаконные банковские операции, кассовое обслуживание юрлиц, инкассацию и перевод денежных средств.

Всего за время нелегальной деятельности обвиняемые провели операции на сумму свыше 285 млн рублей, получив доход в размере более 24 млн рублей.

В ходе следствия наложен арест на денежные средства организатора группы на сумму 1,8 млн рублей.

Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд Самары для рассмотрения по существу.

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