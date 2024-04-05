В Самаре задержали грузчика с метадоном

Самарец предстанет перед судом за незаконное хранение наркотиков, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области. Полицейские обнаружили и изъяли у задержанного метадон.

Следователи Советского района завершили расследование уголовного дела в отношении самарца, работающего грузчиком в одной из местных организаций.

"В ходе оперативных мероприятий сотрудникам отдела по Советскому району У МВД России по Самаре поступила информация о том, что местный 35-летний житель может быть причастен к незаконному обороту наркотических средств", — отмечается в сообщении.

Оперативники задержали мужчину на ул. Черноморской. На вопрос полицейских о наличии при нем запрещенных веществ, в присутствии понятых, он добровольно выдал из кармана куртки сверток, содержащий вещество.

Экспертиза показала, что это метадон массой 0,25 граммов, что является значительным размером.

В ходе следствия выяснилось, что мужчина был ранее судим за причастность к незаконному обороту наркотиков и совершение разбоя, а запрещенное вещество приобрел для личного употребления через сеть Интернет.

Кроме того, оказалось, что задержанный причастен к совершению еще одного преступного деяния. Он признался в краже имущества со съемной квартиры и пояснил, что крупную бытовую технику перепродал незнакомым людям, а остальное — блендер и сковороду — сдал в ломбард. Общая сумма причиненного 31-летней владелице жилого помещения ущерба составила более 30 000 рублей.

Ранее неоднократно судимому жителю областного центра предъявлено обвинение в совершении двух преступлений по статьям "Кража" и "Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконное приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества".