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Преступления Происшествия

Житель Самарской области напал на бывшую возлюбленную и отобрал сушилку для белья

САМАРА. 5 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Новокуйбышевске отправилось в суд уголовное дело 31-летнего мужчины, обвиняемого в грабеже. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

По версии следствия, в конце февраля 2024 г. местный житель пришел к бывшей сожительнице, чтобы взять в долг 300 рублей. Когда женщина отказала, он начал угрожать, что отберет ее вещи. Потерпевшая выбежала в подъезд, чтобы позвать на помощь, но бывший схватил ее за волосы, затащил в квартиру, а потом забрал сушилку для белья и скрылся.

Вскоре подозреваемого задержали. Как выяснилось, ранее он уже был судим за кражу, угрозу убийством и нарушение неприкосновенности жилища. Мужчина не стал отрицать вину и рассказал, что успел продать сушилку на городском рынке.

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