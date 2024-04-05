В Тольятти поймали водителя фуры, поменявшего утерянные права на поддельные

В Тольятти возбудили уголовное дело в отношении 51-летнего водителя фуры. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
В середине марта на КПП "Рубеж" сотрудники ГИБДД остановили для проверки документов большегруз DAF. Водительское удостоверение находившегося за рулем мужчины, выданное в соседнем государстве, показалось им подозрительным. Документ отправили на экспертизу, которая подтвердила, что права поддельные.
Позже мужчина признался, что приобрел документ интернет после того, как потерял настоящее удостоверение. Уголовное дело возбудили по ч. 3 ст. 327 УК РФ ("Подделка документов").
Последние комментарии
то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...
Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек
Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки
Гнать с России, Лишать гражданства,по жизненно запрет на въезд в Россию.Перевоспитовать таких поздно.
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎