В Самарской области сельчанин пойдет под суд за домашнее насилие

В Исаклинском районе Самарской области 30-летний мужчина стал фигурантом уголовного дела о семейном конфликте. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

В феврале 2024 г. полицейским из больницы сообщили о 41-летней женщине, пострадавшей в бытовом конфликте. Сама она попросила привлечь к уголовной ответственности сожителя.

Правоохранители выяснили, что за последний год ссоры в семье не раз приводили к травмам, причем у обоих сожителей. Например, в мае 2023 г. женщину привлекли к уголовной ответственности за нанесение ножевого ранения, а мужчину — к административной за избиение.

В итоге мужчину задержали. Поскольку раньше его уже наказывали за избиение, на этот раз на него завели уголовное дело по ч. 1 ст. 116.1 УК РФ ("Нанесение побоев лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющему судимость"). Дело отправили в суд.

Полицейские призывают не относиться к угрозам жизни и здоровью легкомысленно, а оценить характер, мотивы и срочно принять меры для своей безопасности. В первую очередь нужно сделать все, чтобы оказаться в безопасном месте, и сразу обратиться в полицию. Если есть доказательства угроз, нужно приложить их к заявлению.