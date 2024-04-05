Юрий Башмет: фестиваль "Славянский дом" — объединение славянской культуры через классическую оперу

В четверг, 4 апреля, на сцене Самарского академического театра оперы и балета им. Д. Д. Шостаковича в рамках Международного фестиваля оперного искусства "Славянский дом" представили оперу А. Бородина "Князь Игорь".
Вместе с артистами и музыкантами Шостакович Опера Балет в спектакле участвовали приглашенные певцы из Санкт-Петербурга и Беларуси. Роль князя Игоря исполнил Владислав Сулимский из Мариинского театра, в роли Кончака вышел его коллега из Мариинки, уроженец Луганска, Мирослав Молчанов, а в роли Галицкого — Станислав Трифонов из Большого театра Беларуси. За дирижерским пультом — Артем Макаров, главный дирижер Большого театра Беларуси и Московского государственного академического детского музыкального театра им. Н. С. Сац.
"Впервые в своей жизни придется исполнять эту партию, исторический персонаж — неоднозначный, но в данной опере он показан как борец за Русь, за народ, за волю. Да, пусть и не все получилось сразу, но — в конце концов — он справится", — рассказал Владислав Сулимский.
"Фестиваль — это очень интересные встречи со старыми знакомыми, знакомство с новыми ребятами, музыкантами. И потом — это для театров хорошо очень Это возможность проверить свои кондиции, людей посмотреть и себя показать! Так что фестиваль — это всегда хорошо: для публики, для музыкантов это очень здорово", — отметил Станислав Трифонов.
Народный артист СССР, художественный руководитель и главный дирижер Государственного симфонического оркестра "Новая Россия" Юрий Башмет считает фестиваль интересным как в профессиональном, так и в идейном плане.
"Я всегда очень радуюсь, когда творчества в наши дни становится больше. Именно поэтому я рад, что сейчас, в наше не самое простое, но, с другой стороны, по-человечески очень ответственное время в Самаре при поддержке моего друга, человека очень неравнодушного к искусству — губернатора Самарской области Дмитрия Азарова, — проходит международный фестиваль оперного искусства "Славянский дом". И замечательно, что этот фестиваль с одной стороны очень интересен в профессиональном плане. Но не менее, а может быть, даже более важный момент — сама идея фестиваля, объединяющего через оперного искусство, через классическую музыку музыкантов из разных регионов и стран, — считает Юрий Башмет. — Это настоящее объединение славянской культуры через классическую оперу. Это, конечно, момент очень особенный и очень важный — показать, что мы разные, мы интересные, у каждого из нас есть свое лицо, но вместе с тем мы едины и творчески, и ментально".
Заслуженный артист России, главный балетмейстер Большого театра Беларуси Игорь Колб отметил, что художественным руководителем и главным дирижером Самарского академического театра оперы и балета им. Д. Шостаковича Евгением Хохловым подобрана прекрасная программа: "Пиковая дама", "Онегин", "Борис Годунов", "Князь Игорь" — это визитная карточка оперы, наша гордость. А в финальном гала-концерте за дирижерским пультом будут как Евгений Хохлов, так и Артем Макаров, главный дирижер Большого театра Беларуси и Московского государственного академического детского музыкального театра им. Н. С. Сац. В этом тоже — взаимный опыт, сотворчество и единение. Кроме того, у нашего театра есть и дальнейшие совместные планы: обсуждаются гастроли балета в рамках фестиваля искусств Шостаковича. На мой взгляд, объединение и обмен опытом были важны всегда, но сегодня это имеет особое значение. На сегодняшний день мы говорим именно об этом — о том, что мы сильны тем, что имеем вековые традиции, которые, возможно, не так важны во всем мире, как важны нам. И их невозможно отменить. А формат фестиваля позволяет их укреплять и продвигать".
Фестиваль проводится при поддержке правительства региона и объединяет на самарской земле лучшие творческие коллективы оперных и музыкальных театров славянских народов. Как подчеркнул губернатор Дмитрий Азаров, мировую культуру невозможно представить без культуры российской. Автор идеи и программы фестиваля — Светлана Хумарьян, заслуженный работник культуры РСФСР, Почетный гражданин Самарской области, художественный руководитель фестиваля — художественный руководитель и главный дирижер Шостакович Опера Балет Евгений Хохлов.
В Самарской области не впервые реализуют уникальные мероприятия международного уровня, объединяющие представителей различных государств. Так, в 2023 г. в Самаре состоялся первый общественно-культурный международный антифашистский фестиваль "Гитары в строю". Фестиваль завершится большим хоровым концертом русской музыки и гала-концерт. В числе гостей-участников — представители разных регионов России, в том числе, Луганской и Донецкой народных республик, а также Республики Беларусь и Сербии.
Последние комментарии
Ну что ж это хорошие новости для региона. Стоит пожелать творческих успехов!
Загадочные дела. И какова реакция на нарушения? Возмещение ущерба наконец?
Лучше бы прибавили зарплаты рядовым артистам, чем тратить деньги на собственный пиар, проплачивая подобного рода восхваляющие себя статьи.
Какой же он красавец!
Актёр должен уважать своё дело. Я думаю он подпортил отношение Самарцев к нему.