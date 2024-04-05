Юрий Башмет: фестиваль "Славянский дом" — объединение славянской культуры через классическую оперу

В четверг, 4 апреля, на сцене Самарского академического театра оперы и балета им. Д. Д. Шостаковича в рамках Международного фестиваля оперного искусства "Славянский дом" представили оперу А. Бородина "Князь Игорь".

Вместе с артистами и музыкантами Шостакович Опера Балет в спектакле участвовали приглашенные певцы из Санкт-Петербурга и Беларуси. Роль князя Игоря исполнил Владислав Сулимский из Мариинского театра, в роли Кончака вышел его коллега из Мариинки, уроженец Луганска, Мирослав Молчанов, а в роли Галицкого — Станислав Трифонов из Большого театра Беларуси. За дирижерским пультом — Артем Макаров, главный дирижер Большого театра Беларуси и Московского государственного академического детского музыкального театра им. Н. С. Сац.

"Впервые в своей жизни придется исполнять эту партию, исторический персонаж — неоднозначный, но в данной опере он показан как борец за Русь, за народ, за волю. Да, пусть и не все получилось сразу, но — в конце концов — он справится", — рассказал Владислав Сулимский.

"Фестиваль — это очень интересные встречи со старыми знакомыми, знакомство с новыми ребятами, музыкантами. И потом — это для театров хорошо очень Это возможность проверить свои кондиции, людей посмотреть и себя показать! Так что фестиваль — это всегда хорошо: для публики, для музыкантов это очень здорово", — отметил Станислав Трифонов.

Народный артист СССР, художественный руководитель и главный дирижер Государственного симфонического оркестра "Новая Россия" Юрий Башмет считает фестиваль интересным как в профессиональном, так и в идейном плане.

"Я всегда очень радуюсь, когда творчества в наши дни становится больше. Именно поэтому я рад, что сейчас, в наше не самое простое, но, с другой стороны, по-человечески очень ответственное время в Самаре при поддержке моего друга, человека очень неравнодушного к искусству — губернатора Самарской области Дмитрия Азарова, — проходит международный фестиваль оперного искусства "Славянский дом". И замечательно, что этот фестиваль с одной стороны очень интересен в профессиональном плане. Но не менее, а может быть, даже более важный момент — сама идея фестиваля, объединяющего через оперного искусство, через классическую музыку музыкантов из разных регионов и стран, — считает Юрий Башмет. — Это настоящее объединение славянской культуры через классическую оперу. Это, конечно, момент очень особенный и очень важный — показать, что мы разные, мы интересные, у каждого из нас есть свое лицо, но вместе с тем мы едины и творчески, и ментально".

Заслуженный артист России, главный балетмейстер Большого театра Беларуси Игорь Колб отметил, что художественным руководителем и главным дирижером Самарского академического театра оперы и балета им. Д. Шостаковича Евгением Хохловым подобрана прекрасная программа: "Пиковая дама", "Онегин", "Борис Годунов", "Князь Игорь" — это визитная карточка оперы, наша гордость. А в финальном гала-концерте за дирижерским пультом будут как Евгений Хохлов, так и Артем Макаров, главный дирижер Большого театра Беларуси и Московского государственного академического детского музыкального театра им. Н. С. Сац. В этом тоже — взаимный опыт, сотворчество и единение. Кроме того, у нашего театра есть и дальнейшие совместные планы: обсуждаются гастроли балета в рамках фестиваля искусств Шостаковича. На мой взгляд, объединение и обмен опытом были важны всегда, но сегодня это имеет особое значение. На сегодняшний день мы говорим именно об этом — о том, что мы сильны тем, что имеем вековые традиции, которые, возможно, не так важны во всем мире, как важны нам. И их невозможно отменить. А формат фестиваля позволяет их укреплять и продвигать".

Фестиваль проводится при поддержке правительства региона и объединяет на самарской земле лучшие творческие коллективы оперных и музыкальных театров славянских народов. Как подчеркнул губернатор Дмитрий Азаров, мировую культуру невозможно представить без культуры российской. Автор идеи и программы фестиваля — Светлана Хумарьян, заслуженный работник культуры РСФСР, Почетный гражданин Самарской области, художественный руководитель фестиваля — художественный руководитель и главный дирижер Шостакович Опера Балет Евгений Хохлов.

В Самарской области не впервые реализуют уникальные мероприятия международного уровня, объединяющие представителей различных государств. Так, в 2023 г. в Самаре состоялся первый общественно-культурный международный антифашистский фестиваль "Гитары в строю". Фестиваль завершится большим хоровым концертом русской музыки и гала-концерт. В числе гостей-участников — представители разных регионов России, в том числе, Луганской и Донецкой народных республик, а также Республики Беларусь и Сербии.