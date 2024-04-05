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Преступления Происшествия

В Самаре застройщика и сотрудника газовой компании обвиняют в хищении газа на 40 млн рублей

САМАРА. 5 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Прокуратура Самары утвердила обвинительное заключение по делу двух местных жителей 38 и 40 лет, обвиняемых в краже в крупном размере.

По версии следствия, учредитель организации, строившей коттеджный поселок в Куйбышевском районе, в октябре 2021 г. договорился с сотрудником газовой компании, что тот за вознаграждение скроет несанкционированное подключение к газопроводу, принадлежащему ООО "Волгарь". В итоге газ в поселок пустили незаконно, и с ноября 2021 г. по сентябрь 2022 г. было похищено свыше 5 тыс. кубометров газа. Ущерб составил более 40 млн рублей.

Во время расследования наложили арест на имущество обоих подозреваемых, в том числе на четыре автомобиля, спецтехнику, 43 объекта недвижимости общей стоимостью свыше 63 млн рублей.

Уголовное дело направлено в Куйбышевский районный суд Самары.

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