В Смышляевке опять снесло в реку машину, пытавшуюся проехать по затопленной дороге

В пятницу, 5 апреля, в с. Смышляевка Волжского района трем людям потребовалась помощь спасателей из-за паводка. Об этом сообщает ПСС Самарской области.
Они пытались проехать под ж/д мостом по дороге, затопленной из-за разлива реки Падовка. В итоге потоком автомобиль снесло с дороги в реку, и он почти полностью ушел под воду.
Находившиеся в салоне люди смогли выбраться на крышу. Спасатели переправили их на берег.
Напомним, в 2023 г. году во время паводка на дороге под мостом произошел аналогичный случай.
Последние комментарии
Здравствуйте, есть контакты владельца?
Если бы собаки чмновников рвали!!!
Да такое сплошь и рядом во вс
Когда же, наши грамотные рукаводители осознают, что для психически больных нужно строить ЛЕЧЕБНИЦЫ! Уже как 30 лет нечего не строят, а потом удивляются о убийствах в школах. А журналюшки ищут виноватых среди нас с вами, а виноваты люди государства.
И это правильно!!!! Страховка тот несчастного случаЯ на воде и страховка гражданской ответственности за причинения вреда!!! И подороже!!! Чтобы бомжи на реку не вылезали!!