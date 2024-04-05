В Смышляевке опять снесло в реку машину, пытавшуюся проехать по затопленной дороге

В пятницу, 5 апреля, в с. Смышляевка Волжского района трем людям потребовалась помощь спасателей из-за паводка. Об этом сообщает ПСС Самарской области.

Они пытались проехать под ж/д мостом по дороге, затопленной из-за разлива реки Падовка. В итоге потоком автомобиль снесло с дороги в реку, и он почти полностью ушел под воду.

Находившиеся в салоне люди смогли выбраться на крышу. Спасатели переправили их на берег.

Напомним, в 2023 г. году во время паводка на дороге под мостом произошел аналогичный случай.