Проект капремонта ул. Дачной в Самаре разработают до конца года

Проект капитального ремонта ул. Дачной от ул. Пензенской до ул. Чернореченской в Самаре разработает ОАО "Самарагорпроект". Как следует из информации на сайте госзакупок, компания предложила выполнить работы за 7,9 млн руб. при начальной цене в 10 млн рублей.

Проектные работы должны быть проведены за восемь месяцев. Строительство планируется начать в 2025 году.

По техзаданию протяженность автомобильной дороги составит 600 м, ширина проезжей части – 6,5 -7,0 м (две полосы по 3,25-3,5 м), ширина тротуаров – не менее 2,25 м.

Улица Дачная в Самаре долгие годы остается одной из самых не благоустроенных. Фотографии "кратеров" с ее проезжей части разлетаются по интернету. Власти объясняют сложность ее ремонта большим количеством инженерных коммуникаций.

Напомним, в прошлом году в мэрии Самары сообщали о планах реконструировать ул. Дачную от Московского шоссе до ул. Горной.