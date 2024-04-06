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Общество

Проект капремонта ул. Дачной в Самаре разработают до конца года

САМАРА. 6 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Проект капитального ремонта ул. Дачной от ул. Пензенской до ул. Чернореченской в Самаре разработает ОАО "Самарагорпроект". Как следует из информации на сайте госзакупок, компания предложила выполнить работы за 7,9 млн руб. при начальной цене в 10 млн рублей.

Фото: Ксения Штефан

Проектные работы должны быть проведены за восемь месяцев. Строительство планируется начать в 2025 году.

По техзаданию протяженность автомобильной дороги составит 600 м, ширина проезжей части – 6,5 -7,0 м (две полосы по 3,25-3,5 м), ширина тротуаров – не менее 2,25 м.

Улица Дачная в Самаре долгие годы остается одной из самых не благоустроенных. Фотографии "кратеров" с ее проезжей части разлетаются по интернету. Власти объясняют сложность ее ремонта большим количеством инженерных коммуникаций.

Напомним, в прошлом году в мэрии Самары сообщали о планах реконструировать ул. Дачную от Московского шоссе до ул. Горной.

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Это кто? Чо а сражаться за Россию слабо?

Вячеслав Гусев 25 марта 2024 04:20 Данные об угрозах школам Самары после теракта в "Крокусе" прокомментировала Екатерина Мизулина

А что кто этим должен заниматься как обычно не занимается? Что мне напоминает, "скоро все будут делать общественники" знаком . А Мизулиной не подменяйте официальные органы а займитесь делом хотя бы осветите последнюю инициативу Пятерочки и других компаний для пострадавших в Крокусе".

Ольга Здобнухина 21 марта 2024 15:33 Ситуация на грани: жители Самары высказались об изменении в закон об обращении с животными

Просто безобразие!!! Запретить убийство животных! Нарушение Конституции Российской Федерации! Это додуматься надо на законодательном уровне разрешить убивать. Начнёте с собак. Закончите людьми. Есть закон, его надо исполнять. Дума Самарская лучше контролировала бы исполнение закона Об ответственном обращении с животными. А у законодательной власти вероятно, только один выход - убивать.

Алексей Мальцев 01 декабря 2023 11:33 Генеральный директор стрелкового клуба "Вымпел": "Происходящее похоже на провокацию"

Ой, про эту "безопасность", слышали-знаем. Учитывая расстояние до ЖК, можно однозначно сказать что никаких прилётов невозможно. Так что тут всё предельно просто, застройщик пытается захватить землю. У нас в Москве так же захватили стрельбище Динамо.

Олег Новиков 29 ноября 2023 06:00 Генеральный директор стрелкового клуба "Вымпел": "Происходящее похоже на провокацию"

И не надо манипулировать отношением к СВО. У нас живут люди, не понаслышке знающие, что такое боевые действия. И сейчас военные пенсионеры, их семьи, жильцы квартала "Звёздный" собирают деньги, вяжут теплые вещи, льют окопные свечи, помогают, как могут нашими солдатам на передовой.

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