Проект капремонта ул. Дачной в Самаре разработают до конца года

Проект капитального ремонта ул. Дачной от ул. Пензенской до ул. Чернореченской в Самаре разработает ОАО "Самарагорпроект". Как следует из информации на сайте госзакупок, компания предложила выполнить работы за 7,9 млн руб. при начальной цене в 10 млн рублей.
Проектные работы должны быть проведены за восемь месяцев. Строительство планируется начать в 2025 году.
По техзаданию протяженность автомобильной дороги составит 600 м, ширина проезжей части – 6,5 -7,0 м (две полосы по 3,25-3,5 м), ширина тротуаров – не менее 2,25 м.
Улица Дачная в Самаре долгие годы остается одной из самых не благоустроенных. Фотографии "кратеров" с ее проезжей части разлетаются по интернету. Власти объясняют сложность ее ремонта большим количеством инженерных коммуникаций.
Напомним, в прошлом году в мэрии Самары сообщали о планах реконструировать ул. Дачную от Московского шоссе до ул. Горной.
Последние комментарии
Это кто? Чо а сражаться за Россию слабо?
А что кто этим должен заниматься как обычно не занимается? Что мне напоминает, "скоро все будут делать общественники" знаком . А Мизулиной не подменяйте официальные органы а займитесь делом хотя бы осветите последнюю инициативу Пятерочки и других компаний для пострадавших в Крокусе".
Просто безобразие!!! Запретить убийство животных! Нарушение Конституции Российской Федерации! Это додуматься надо на законодательном уровне разрешить убивать. Начнёте с собак. Закончите людьми. Есть закон, его надо исполнять. Дума Самарская лучше контролировала бы исполнение закона Об ответственном обращении с животными. А у законодательной власти вероятно, только один выход - убивать.
Ой, про эту "безопасность", слышали-знаем. Учитывая расстояние до ЖК, можно однозначно сказать что никаких прилётов невозможно. Так что тут всё предельно просто, застройщик пытается захватить землю. У нас в Москве так же захватили стрельбище Динамо.
И не надо манипулировать отношением к СВО. У нас живут люди, не понаслышке знающие, что такое боевые действия. И сейчас военные пенсионеры, их семьи, жильцы квартала "Звёздный" собирают деньги, вяжут теплые вещи, льют окопные свечи, помогают, как могут нашими солдатам на передовой.