Заведующую детсадом в Самаре будут судить за мертвые души

Бывшей заведующей детским садом в Самаре предъявлено обвинение в пяти эпизодах мошенничества с ущербом в 1,2 млн рублей. Об этом сообщает ГУ МВД по Самарской области.

По версии следствия, 58-летняя женщина, работая заведующей детским садом, который расположен на ул. Тушинской, фиктивно трудоустраивала на вакантные должности действующих работников учреждения. Также она убеждала сотрудниц официально не оформлять отпуск по уходу за ребенком до трех лет, а числиться в штате.

Фактически подчиненные не выполняли новые трудовые обязанности, а начисленные за них денежные средства переводились на счет заведующей.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Железнодорожный районный суд Самары.