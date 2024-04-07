Под водой остаются более тысячи участков Самарской области

ГУ МЧС по Самарской области представило динамику ситуации в регионе в связи с паводком. За сутки вода ушла из 166 домов и 185 участков. Подтопленными остаются 313 жилых домов, 1092 приусадебных участка.
В водном плену находятся объекты недвижимости в Ставропольском, Пестравском, Большечерниговском, Большеглушицком, Кинель-Черкасском, Волжском, Нефтегорском, Красноармейском, Красноярском, а также семь низководных мостов в Пестравском, Кинель-Черкасском, Красноярском и Большеглушицком районах.
Отсутствует транспортное сообщение с двумя населенными пунктами.
Из зоны подтопления спасатели МЧС России эвакуировали 816 человек, в том числе 159 детей. В четырех пунктах временного размещения находятся 62 жителя, в том числе 16 несовершеннолетних.
Последние комментарии
Здравствуйте, есть контакты владельца?
Если бы собаки чмновников рвали!!!
Да такое сплошь и рядом во вс
Когда же, наши грамотные рукаводители осознают, что для психически больных нужно строить ЛЕЧЕБНИЦЫ! Уже как 30 лет нечего не строят, а потом удивляются о убийствах в школах. А журналюшки ищут виноватых среди нас с вами, а виноваты люди государства.
И это правильно!!!! Страховка тот несчастного случаЯ на воде и страховка гражданской ответственности за причинения вреда!!! И подороже!!! Чтобы бомжи на реку не вылезали!!