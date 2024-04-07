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Чрезвычайные происшествия Происшествия

Под водой остаются более тысячи участков Самарской области

САМАРА. 7 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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ГУ МЧС по Самарской области представило динамику ситуации в регионе в связи с паводком. За сутки вода ушла из 166 домов и 185 участков. Подтопленными остаются 313 жилых домов, 1092 приусадебных участка.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Самарской области

В водном плену находятся объекты недвижимости в Ставропольском, Пестравском, Большечерниговском, Большеглушицком, Кинель-Черкасском, Волжском, Нефтегорском, Красноармейском, Красноярском, а также семь низководных мостов в Пестравском, Кинель-Черкасском, Красноярском и Большеглушицком районах.

Отсутствует транспортное сообщение с двумя населенными пунктами.

Из зоны подтопления спасатели МЧС России эвакуировали 816 человек, в том числе 159 детей.  В четырех пунктах временного размещения находятся 62 жителя, в том числе 16 несовершеннолетних.

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И это правильно!!!! Страховка тот несчастного случаЯ на воде и страховка гражданской ответственности за причинения вреда!!! И подороже!!! Чтобы бомжи на реку не вылезали!!

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