Под водой остаются более тысячи участков Самарской области

ГУ МЧС по Самарской области представило динамику ситуации в регионе в связи с паводком. За сутки вода ушла из 166 домов и 185 участков. Подтопленными остаются 313 жилых домов, 1092 приусадебных участка.

В водном плену находятся объекты недвижимости в Ставропольском, Пестравском, Большечерниговском, Большеглушицком, Кинель-Черкасском, Волжском, Нефтегорском, Красноармейском, Красноярском, а также семь низководных мостов в Пестравском, Кинель-Черкасском, Красноярском и Большеглушицком районах.

Отсутствует транспортное сообщение с двумя населенными пунктами.

Из зоны подтопления спасатели МЧС России эвакуировали 816 человек, в том числе 159 детей. В четырех пунктах временного размещения находятся 62 жителя, в том числе 16 несовершеннолетних.