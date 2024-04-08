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Экология Общество

Нацпарк "Самарская Лука": следов волка и рыси нет уже два года

ЖИГУЛЕВСК. 8 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В национальном парке "Самарская Лука" посчитали диких зверей. Зимние маршрутные учеты животных - ежегодное мероприятие, которое реализует одну из основных задач парка - охрану природных комплексов.

Фото: "Самарская Лука"

Традиционно определяется численность 15, так называемых, охотничьих видов (хотя охота на территории парка запрещена): кабана, косули, лося, волка, рыси, лисицы, куницы, горностая, хоря, ласки, норки, белки, зайцев (беляка и русака) и благородного оленя.

"Учеты необходимы для того, чтобы выяснить, сколько животных одного вида примерно обитает на территории, проанализировать изменение численности и оценить эффективность проводимых природоохранных мероприятий", - пояснили сотрудники нацпарка.

Замеры этого года позволили выяснить, что численность лосей и лисиц осталась практически на уровне прошлого года (624 и 317 особей соответственно), стремительно восстанавливается после эпидемии африканской чумы свиней численность кабана (по сравнению с прошлым годом уже 89 особей). Отмечено возрастание численности зайца – беляка (627 особей), косули сибирской (1141 особь), куницы лесной (271 особь), что связано с естественными колебаниями численности популяций этих животных.

"На протяжении последних 10 лет продолжается тенденция к уменьшению численности крупных хищников - волка, рыси. По результатам учетов последние 2 года их следов не обнаружено", - рассказали в национальном парке "Самарская Лука".

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