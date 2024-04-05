Диалог с бизнесом: в УФНС России по Самарской области обсудили реализацию проекта "Общественное питание"

В региональном налоговом ведомстве под председательством заместителя руководителя УФНС России по Самарской области Максима Скобелева состоялось тематическое совещание рабочей группы по вопросам реализации отраслевого проекта ФНС России "Общественное питание". В состав рабочей группы вошли представители государственных ведомств, областных министерств, общественных организаций, ресторанного бизнеса и общественного питания. Напомним, что данный проект реализуется на территории Самарской области с начала 2024 года.

"Анализ данных по применению контрольно-кассовой техники и наблюдение за объёмами выручки в сфере общепита позволяют сделать вывод о том, что в целом по региону выручка и средний чек год от года растут. Даже с учетом данных по инфляции в сфере общественного питания по сведениям Самарастат за последние два года выручка значительно выросла. Вместе с тем, некоторые объекты общественного питания пытаются оптимизировать свои доходы за счёт неприменения контрольно-кассовой техники, а также сокрытия реальной заработной платы своих сотрудников, — подчеркнул заместитель руководителя УФНС России по Самарской области Максим Скобелев. — Зачастую потребителю услуг выдается пречек, который не является фискальным документом, а лишь указывает на стоимость предоставленной услуги".

При расчете клиенту должен быть выдан кассовый чек, на котором обязательно присутствует QR-код, с помощью которого легальность осуществленного расчета можно проверить в мобильном приложении "Проверка чеков" и при наличии нарушений сообщить об этом факте в налоговую службу.

В рамках встречи также были рассмотрены различные аспекты проекта, включая вопросы налогообложения, контроля и надзора за деятельностью предприятий общественного питания. Даны подробные разъяснения о формате проведения профилактических мероприятий, которые входят в первый этап реализации проекта. По словам начальника отдела оперативного контроля УФНС России по Самарской области Константина Магды, в настоящее время мероприятия носят информационный характер и проводятся в виде диалога с предпринимателями — разъясняются актуальные тенденции налоговой политики и последствий несоблюдения законодательства. Подобная практика применялась при реализации отраслевого проекта "Рынки" и дала положительный эффект. Тогда большинство предпринимателей привели свою деятельность в соответствии с требованием законодательства уже на этапе диалога. Предпринимателей, которые не прислушаются к рекомендациям, ожидает следующий этап, в ходе которого будет применяться уже комплекс контрольно-надзорных мероприятий.

Участники совещания выразили готовность к совместной работе, направленной на повышение кассовой дисциплины налогоплательщиков — предприятий и организаций точек общественного питания и формирование грамотного поведения потребителей услуг в данной сфере, при этом отметив необходимость постоянного взаимодействия и координации действий в рамках реализации проекта.