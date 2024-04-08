В Самарской области опрокинулась лодка на реке Малый Кинель

Приволжская транспортная прокуратура начала проверку из-за ЧП с лодкой в Самарской области.

Ранее в социальной сети появилась информация о том, что 6 апреля на реке Малый Кинель, в районе с. Полудни Кинель-Черкасского района, опрокинулось маломерное судно с пассажирами.

Теперь надзорное ведомство проверит соблюдение требований безопасности движения и эксплуатации водного транспорта.