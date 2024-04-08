В Самарской области опрокинулась лодка на реке Малый Кинель

Приволжская транспортная прокуратура начала проверку из-за ЧП с лодкой в Самарской области.
Ранее в социальной сети появилась информация о том, что 6 апреля на реке Малый Кинель, в районе с. Полудни Кинель-Черкасского района, опрокинулось маломерное судно с пассажирами.
Теперь надзорное ведомство проверит соблюдение требований безопасности движения и эксплуатации водного транспорта.
Последние комментарии
Здравствуйте, есть контакты владельца?
Если бы собаки чмновников рвали!!!
Да такое сплошь и рядом во вс
Когда же, наши грамотные рукаводители осознают, что для психически больных нужно строить ЛЕЧЕБНИЦЫ! Уже как 30 лет нечего не строят, а потом удивляются о убийствах в школах. А журналюшки ищут виноватых среди нас с вами, а виноваты люди государства.
И это правильно!!!! Страховка тот несчастного случаЯ на воде и страховка гражданской ответственности за причинения вреда!!! И подороже!!! Чтобы бомжи на реку не вылезали!!