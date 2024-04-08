Житель Самарской области отправил мошенникам 500 тыс. рублей

В Самарской области возбудили уголовное дело об интернет-мошенничестве, жертвой которого стал 60-летний житель Кинеля. Об этом сообщает региональноеГУ МВД.
Мужчине в мессенджере написал якобы брокером и предложил "интересную" вакансию. Потерпевшему нужно было приобрести пакет акций нефтяной компании с высоким процентом роста, а через неделю продать. По словам собеседника, в результате мужчина заработал бы более 300 тыс. рублей.
Соблазнившись, легкими деньгами, житель региона зарегистрировался на указанной "брокером" платформе, заполнил данные банковской карты для регистрации онлайн-кошелька и покупки акций. А через несколько часов со счета потерпевшего списали 500 тыс. рублей.
Последние комментарии
то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...
Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек
Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки
Гнать с России, Лишать гражданства,по жизненно запрет на въезд в Россию.Перевоспитовать таких поздно.
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎