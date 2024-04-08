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Преступления Происшествия

Житель Самарской области отправил мошенникам 500 тыс. рублей

САМАРА. 8 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области возбудили уголовное дело об интернет-мошенничестве, жертвой которого стал 60-летний житель Кинеля. Об этом сообщает региональноеГУ МВД.

Мужчине в мессенджере написал якобы брокером и предложил "интересную" вакансию. Потерпевшему нужно было приобрести пакет акций нефтяной компании с высоким процентом роста, а через неделю продать. По словам собеседника, в результате мужчина заработал бы более 300 тыс. рублей.

Соблазнившись, легкими деньгами, житель региона зарегистрировался на указанной "брокером" платформе, заполнил данные банковской карты для регистрации онлайн-кошелька и покупки акций. А через несколько часов со счета потерпевшего списали 500 тыс. рублей.

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