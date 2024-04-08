Электрощит Самара будет изготавливать электротехническое оборудование для ядерных установок

Электрощит Самара получил сразу две лицензии на право конструирования и изготовления оборудования для ядерной установки. Соответствующие документы выданы Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору. Лицензии будут действовать в течение ближайших 10 лет.

Изделия Электрощит Самара будут изготавливаться для сооружений и комплексов с промышленными и исследовательскими ядерными реакторами, а также установок с ядерными материалами, которые предназначены для производства, переработки, транспортировки ядерного топлива.

Таким образом компания расширит спектр применения электротехнических изделий собственного производства, а также сможет участвовать в государственных заказах для развития одной из стратегических отраслей российской экономики. Напомним, компания уже несколько лет сотрудничает с государственной корпорацией "Росатом". Получение лицензий позволит только укрепить взаимодействие, совместно решая самые сложные задачи.

"Компания уже зарекомендовала себя как надежный производитель и поставщик современного, высокотехнологичного электротехнического оборудования. Несмотря на это, мы не останавливаемся на достигнутом, ставим новые цели и добиваемся их, используем все возможности для расширения спектра применения наших изделий. Полученные лицензии позволят Электрощит Самара активнее участвовать в исследовательских и промышленных проектах ядерной отрасли. Искренне благодарю своих коллег за достигнутый результат, а также руководство Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору за содействие в получении всех необходимых документов. Убежден, что компания продолжит свое развитие, оставаясь ключевым игроком рынка электротехнического оборудования", — отметил генеральный директор Электрощит Самара Дмитрий Куприянов.