Ремонт картами и "пожиратели рекламы": в мэрии рассказали, что произойдет в Самаре в ближайшие дни

В ближайшие дни в Самаре начнется ремонт картами. Об этом рассказали в городской администрации.
Глава Самары Елена Лапушкина поручила в ближайшие дни начать ремонт дорог горячим асфальтобетоном: "Много нареканий поступает от жителей относительно дорог. Сейчас нет интенсивных осадков, температура позволяет работать, с этой недели нужно начать ремонт "картами". Уверена, что ситуация в ближайшее время будет меняться".
Александр Андриянов ответил, что в ближайшее время планируется начать фрезеровку, а к концу недели уже приступить к укладке асфальта.
Параллельно в городе проходит месячник по благоустройству. За прошедшую неделю в мероприятиях месячника приняли участие больше 77 тысяч человек, которым удалось привести в порядок свыше 4 млн кв. метров территорий и вывезти более 9 тысяч кубометров мусора.
В ближайшие дни в Самаре стартует акция "Пожиратели рекламы". Как сообщил и.о. главы Кировского района Вячеслав, в акции примут участие представители молодежного парламента думы Самары.
"Уже сформировано 25 групп. Вместе с нашим муниципальным предприятием ребята будут очищать фасады домов и световые опоры от объявлений и незаконной рекламы. Особое внимание уделим фасадам зданий, где размещены мемориальные доски памяти Героев Советского союза", - сообщил чиновник.
Последние комментарии
Уважаемый автор. Исправьте, пожалуйста, ошибку. Все описываемые события в статье происходят в селе Старый Буян Красноярского района. Не Новый Буян. Дороги,освещение.
Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!
В Ровно-Владимировке вообще нет воды центральной и делать ничего никто не собирается
Очередной бред от Парамзина, а жители Ровно-Владимировки "нагнетают" по его словам уже несколько десятков лет.
Прочитала статью, ну Парамзин вообще бессовестный, мы итак покупаем воду чтобы готовить и пить. А за воду для хоз.нужд оплачиваем дороже чем в городе. И он говорит что это не проблема пойти и купить воды. Он сам в Калинке живёт и до ДУ ему нет дела!