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ЖКХ и благоустройство Общество

Ремонт картами и "пожиратели рекламы": в мэрии рассказали, что произойдет в Самаре в ближайшие дни

САМАРА. 9 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В ближайшие дни в Самаре начнется ремонт картами. Об этом рассказали в городской администрации.

Глава Самары Елена Лапушкина поручила в ближайшие дни начать ремонт дорог горячим асфальтобетоном: "Много нареканий поступает от жителей относительно дорог. Сейчас нет интенсивных осадков, температура позволяет работать, с этой недели нужно начать ремонт "картами". Уверена, что ситуация в ближайшее время будет меняться".

Александр Андриянов ответил, что в ближайшее время планируется начать фрезеровку, а к концу недели уже приступить к укладке асфальта.

Параллельно в городе проходит месячник по благоустройству. За прошедшую неделю в мероприятиях месячника приняли участие больше 77 тысяч человек, которым удалось привести в порядок свыше 4 млн кв. метров территорий и вывезти более 9 тысяч кубометров мусора.

В ближайшие дни в Самаре стартует акция "Пожиратели рекламы". Как сообщил и.о. главы Кировского района Вячеслав, в акции примут участие представители молодежного парламента думы Самары.

"Уже сформировано 25 групп. Вместе с нашим муниципальным предприятием ребята будут очищать фасады домов и световые опоры от объявлений и незаконной рекламы. Особое внимание уделим фасадам зданий, где размещены мемориальные доски памяти Героев Советского союза", - сообщил чиновник.

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