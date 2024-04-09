16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Яндекс Недвижимость: Самара вошла в топ-5 российских городов по подорожанию новостроек в марте У бомбоубежища около Пятилетки появился новый совладелец Анастасия Кнор: "Необходимо наладить коммуникацию между инвесторами и властью для начала сделок с историческими домами в Самаре" В 2023 г. самарцы в два раза чаще покупали "долевки" Аффилированные "ЭкоСтройРесурсу" структуры продают земли в Самаре

Рынок недвижимости Строительство и недвижимость

Яндекс Недвижимость: Самара вошла в топ-5 российских городов по подорожанию новостроек в марте

САМАРА. 9 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 74
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

По данным базы объявлений Яндекс Недвижимость, за март новостройки в крупных городах России подорожали в среднем на 1,7%. За последний месяц количество предложений в новостройках увеличилось в среднем на 2,6%, а за год — на 9%. В Самаре квадратный метр первичного жилья подорожал на 2,9% за месяц и достиг цены в 103 000 рублей.

В ряде городов цены на первичную недвижимость опускаются относительно предыдущего месяца: к ним относятся Калининград (-4%), Пермь (-0,3%) и Санкт-Петербург (-0,2%). Минимальный рост цен демонстрируют Москва (+0,5%), Волгоград (+0,4%) и Омск (+0,3%).

"Рост цен на первичную недвижимость в России продолжает замедляться, — комментирует Евгений Белокуров, коммерческий директор Яндекс Недвижимость, — В феврале мы фиксировали подорожание относительно января на уровне 2%, а в марте относительно февраля — на 1,7%. Также мы фиксируем удлинение цикла сделки: раньше с момента первого контакта он составлял в среднем 3 месяца, а сейчас увеличивается до 6".

Лидерами роста стоимости квадратного метра в новостройках являются Челябинск (+8,6%), Красноярск (+4,9%), Уфа (+3%), Самара (+2,8%) и Нижний Новгород (+2,8%).

Самые дорогие новостройки России продаются в Сочи: в марте медианная стоимость квадратного метра первичной недвижимости курорта превысила 426 000 р. За месяц рост цены составил 2%, а относительно марта 2023 года цена выросла почти на 28%. По стоимости квадрата Москва и Петербург традиционно занимают второе и третье место по стране: в столице медианная стоимость квадрата в марте составила почти 333 000 р, в Петербурге — 240 000 р. Замыкают мартовскую пятерку лидеров по стоимости новостроек Казань (203 000 р/кв.м., +1,4% за месяц и +17% за год) и Нижний Новгород (175 000 р/кв.м., +2,8% за месяц и +28% за год).

Какие меры повышения безопасности дорожного движения Вы считаете наиболее эффективными?

архив опросов

Гид потребителя

Последние комментарии

Дмитрий Лакоценин 03 октября 2022 09:55 Бывший офис "АктивКапитал банка" выкупил директор маслозавода

Попытка узаконить самострой. Где Прокуратура?

Dmitry Lakotsenin 17 февраля 2017 09:39 Управление "Волготанкера" приватизируют

Надеюсь с обременением)

Наталья Викторова 30 декабря 2016 04:47 Самарский Дом печати выставят на торги за 646 млн руб. с понижением цены в 20 раз

Слило правительство Дом печати Шаповалову, государство не заинтересовано приобретать за бесценок такие здания и землю. ЯРКИЙ ПРИМЕР СЛИЯНИЯ "БИЗНЕСА" И "ВЛАСТИ". ПРОЦВЕТАЙ ШАПОВАЛОВ ЗА СЧЕТ ГОСУДАРСТВА, А,ГЛАВНОЕ, ЗА СЧЕТ ЗАРПЛАТЫ ЛЮДЕЙ. ВСЕ ПОД БОГОМ ХОДИМ.

John Nameless 24 августа 2016 12:48 Право осваивать земли в Советском и Ленинском районах Самары получили компании Дмитрия Черныша

нам нужен дублёр Заводского шоссе вдоль реки Самара

Sezyo Sergoney 14 января 2016 18:56 Депутат Чапаевской гордумы Александр Слеповичев выкупил кинотеатр в Балаково

Дык, он не для коммерции купил. А в родовую усадьбу переделает и всё. Собственник же. Или просто с землёй сравняет ))))

Фото на сайте

В арендном доме ПАО "Кузнецов" приступили к сборке мебели

В арендном доме ПАО "Кузнецов" приступили к сборке мебели

ТЦ "Вертикаль" сменит концепцию, став "Силой спорта"

ТЦ "Вертикаль" сменит концепцию, став "Силой спорта"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5