Яндекс Недвижимость: Самара вошла в топ-5 российских городов по подорожанию новостроек в марте

По данным базы объявлений Яндекс Недвижимость, за март новостройки в крупных городах России подорожали в среднем на 1,7%. За последний месяц количество предложений в новостройках увеличилось в среднем на 2,6%, а за год — на 9%. В Самаре квадратный метр первичного жилья подорожал на 2,9% за месяц и достиг цены в 103 000 рублей.

В ряде городов цены на первичную недвижимость опускаются относительно предыдущего месяца: к ним относятся Калининград (-4%), Пермь (-0,3%) и Санкт-Петербург (-0,2%). Минимальный рост цен демонстрируют Москва (+0,5%), Волгоград (+0,4%) и Омск (+0,3%).

"Рост цен на первичную недвижимость в России продолжает замедляться, — комментирует Евгений Белокуров, коммерческий директор Яндекс Недвижимость, — В феврале мы фиксировали подорожание относительно января на уровне 2%, а в марте относительно февраля — на 1,7%. Также мы фиксируем удлинение цикла сделки: раньше с момента первого контакта он составлял в среднем 3 месяца, а сейчас увеличивается до 6".

Лидерами роста стоимости квадратного метра в новостройках являются Челябинск (+8,6%), Красноярск (+4,9%), Уфа (+3%), Самара (+2,8%) и Нижний Новгород (+2,8%).

Самые дорогие новостройки России продаются в Сочи: в марте медианная стоимость квадратного метра первичной недвижимости курорта превысила 426 000 р. За месяц рост цены составил 2%, а относительно марта 2023 года цена выросла почти на 28%. По стоимости квадрата Москва и Петербург традиционно занимают второе и третье место по стране: в столице медианная стоимость квадрата в марте составила почти 333 000 р, в Петербурге — 240 000 р. Замыкают мартовскую пятерку лидеров по стоимости новостроек Казань (203 000 р/кв.м., +1,4% за месяц и +17% за год) и Нижний Новгород (175 000 р/кв.м., +2,8% за месяц и +28% за год).