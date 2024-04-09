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Преступления Происшествия

В Самаре будут судить организатора и 12 участников ОПС, торговавших героином

САМАРА. 9 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Кировский районный суд Самары отправили уголовное дело 35-летнего предполагаемого организатора и 12 участников ОПС, обвиняемых в наркоторговле и отмывании незаконного дохода от нее. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

Уроженца соседнего государства и его предполагаемых подельников, тоже иностранцев 22-35 лет, обвиняют в 12 тяжких и особо тяжких наркопреступлениях, а также легализации 42,5 млн рублей.

По версии следствия, фигуранты дела создали ОПС, которое действовало с июля 2021 г. по август 2022 года. Они сбывали наркотики в Самаре, Сызрани, Отрадном, Новокуйбышевске через "закладки".

Деньги от покупателей наркоторговцы получали на банковские счета и обналичивали. Потом их в Московской области меняли на валюту и переводили через неформальную финансово-расчетную систему в соседнее государство. Всего так легализовали 42,5 млн рублей.

Подозреваемых задержали при силовой поддержке бойцов спецподразделения "Гром". У них изъяли более 3,5 кг героина.

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