В самарском Дворце бракосочетания состоится праздник "Семья — просто Космос!"

Управление ЗАГС Самарской области 10 апреля 2024 года проведет торжественную церемонию чествования юбиляров семейной жизни "Семейное долголетие. Семья — просто Космос!", приуроченную к празднованию Дня космонавтики и 130-летию со дня основания РКЦ "Прогресс".
Главными героями церемонии станут пять супружеских пар, проживших в зарегистрированном браке 50 и 55 лет и проработавших в космической отрасли много лет. Одна из пар познакомилась на предприятии-лидере космического ракетостроения и стала продолжателем трудовой династии, суммарный трудовой стаж которой составляет 200 лет.
Президент Российской Федерации Владимир Путин объявил 2024 год Годом семьи. "Семья дает нам понимание многих простых, но важных истин. Они в советах и напутствиях отца, во всепоглощающей любви матери, в заботе сестёр и братьев друг о друге, в тех семейных ценностях, которые можно глубоко осознать, впитать только в семье", — подчеркнул президент.
Пять уникальных семей, которых поздравят сотрудники областного Управление ЗАГС, объединяет не только любовь, взаимное уважение и понимание, но и мужество, чувство долга и честь.
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров неоднократно подчеркивал, что в нашей стране испокон веков семейные ценности и традиции имели особое значение и передавались из поколения в поколение. И чем больше дружных семей, тем дружнее наша страна.
Последние комментарии
Эту знают улицу " Не толь ко лишь все" .( мер Кличко)
Это кто? Чо а сражаться за Россию слабо?
А что кто этим должен заниматься как обычно не занимается? Что мне напоминает, "скоро все будут делать общественники" знаком . А Мизулиной не подменяйте официальные органы а займитесь делом хотя бы осветите последнюю инициативу Пятерочки и других компаний для пострадавших в Крокусе".
Просто безобразие!!! Запретить убийство животных! Нарушение Конституции Российской Федерации! Это додуматься надо на законодательном уровне разрешить убивать. Начнёте с собак. Закончите людьми. Есть закон, его надо исполнять. Дума Самарская лучше контролировала бы исполнение закона Об ответственном обращении с животными. А у законодательной власти вероятно, только один выход - убивать.
Ой, про эту "безопасность", слышали-знаем. Учитывая расстояние до ЖК, можно однозначно сказать что никаких прилётов невозможно. Так что тут всё предельно просто, застройщик пытается захватить землю. У нас в Москве так же захватили стрельбище Динамо.