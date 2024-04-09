В самарском Дворце бракосочетания состоится праздник "Семья — просто Космос!"

Управление ЗАГС Самарской области 10 апреля 2024 года проведет торжественную церемонию чествования юбиляров семейной жизни "Семейное долголетие. Семья — просто Космос!", приуроченную к празднованию Дня космонавтики и 130-летию со дня основания РКЦ "Прогресс".

Главными героями церемонии станут пять супружеских пар, проживших в зарегистрированном браке 50 и 55 лет и проработавших в космической отрасли много лет. Одна из пар познакомилась на предприятии-лидере космического ракетостроения и стала продолжателем трудовой династии, суммарный трудовой стаж которой составляет 200 лет.

Президент Российской Федерации Владимир Путин объявил 2024 год Годом семьи. "Семья дает нам понимание многих простых, но важных истин. Они в советах и напутствиях отца, во всепоглощающей любви матери, в заботе сестёр и братьев друг о друге, в тех семейных ценностях, которые можно глубоко осознать, впитать только в семье", — подчеркнул президент.

Пять уникальных семей, которых поздравят сотрудники областного Управление ЗАГС, объединяет не только любовь, взаимное уважение и понимание, но и мужество, чувство долга и честь.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров неоднократно подчеркивал, что в нашей стране испокон веков семейные ценности и традиции имели особое значение и передавались из поколения в поколение. И чем больше дружных семей, тем дружнее наша страна.