16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Ракета "Союз-2.1б" успешно вывела на орбиту спутник "Ресурс-П" Самарский "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем "Союз МС-25" успешно стартовал с Байконура Пуск самарского "Союза-2.1а" с пилотируемым кораблем отменили за 20 секунд до старта "Транспорт будущего" запустит в Тольятти линию автоматической сборки электродвигателей "Союз-2.1б" с гидрометеорологическим спутником "Метеор-М" успешно стартовал с Восточного

Авиационно-космический комплекс Машиностроение

Самарские ученые создали космический "климат-контроль" для орбитальной лаборатории "Бион-М" №2

САМАРА. 9 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 62
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Ученые Самарского университета им. Королёва (вуза-участника национального проекта "Наука и университеты") изготовили и испытали космический "климат-контроль" − комплекс научной аппаратуры "СИГМА-2", с помощью которой во время полета будет создаваться комфортный температурный режим для биообъектов научной аппаратуры в орбитальной лаборатории "Бион-М" № 2, запуск которой предварительно запланирован на 2024 год.

Фото: Олеся Орина

"Работы по созданию комплекса научной аппаратуры "СИГМА-2" полностью завершены. Летный образец аппаратуры прошел приемо-сдаточные испытания и отправлен в ракетно-космический центр "Прогресс" для проведения комплексных испытаний в составе космического аппарата "Бион-М" № 2", — сообщила Любовь Курганская, ведущий научный сотрудник НИИ проблем моделирования и управления Самарского университета им. Королёва.

Научная аппаратура "СИГМА-2" завершает серию из трех комплектов научной аппаратуры, разработанных учеными Самарского университета им. Королёва для орбитальной лаборатории "Бион-М" № 2. Ранее в университете были изготовлены и успешно испытаны космический "градусник" — аппаратура МРТ-2 и космический полигон для испытаний экстремальной электроники — аппаратура "КАРБОН-2".

"Научная аппаратура "СИГМА-2" предназначена для проведения комплекса медико-биологических экспериментов с культурами клеток in vitro, а также для микробиологических исследований и изучения влияния факторов космического полета на семена и клеточную ткань растений. Аналогов этой аппаратуры в России и за рубежом нет. Функции и задачи научной аппаратуры "СИГМА-2" можно упрощенно сравнить с работой многозонного климат-контроля в автомобиле, когда в разных местах салона машины удерживается различная заданная температура. В течение полета орбитальной лаборатории "Бион-М" № 2 в отдельных блоках аппаратуры "СИГМА-2" будет осуществляться контроль и регулирование температуры в соответствующих биоконтейнерах с целью создания требуемых условий для различных биообъектов — клеточные культуры, микроорганизмы и семена растений", — рассказала Любовь Курганская.

Требуемые для проведения экспериментов условия в научной аппаратуре "СИГМА-2" будут создавать разработанные в университете специальные нагреватели особой формы с электрическими спиралями. За температурой внутри блоков будут следить 15 датчиков. Задача электронной начинки научной аппаратуры "СИГМА-2" — регулирование состава питательной среды для клеточных культур и реализация требуемых температурных циклограмм (в пределах от 5 до 37 градусов выше нуля по Цельсию) как во время самого полета, так и в пред- и послеполетный период, то есть перед стартом, до выхода на орбиту и после посадки на Землю.

Стоит отметить, что космический "климат-контроль" будет обеспечивать комфортную температуру далеко не для всех объектов экспериментов на борту орбитальной лаборатории "Бион-М" № 2. Например, семенам редких растений из Ботанического сада Самарского университета, которые также должны отправиться в космос и будут находиться в условиях открытого космического пространства на внешней поверхности космического аппарата, придется выдерживать "контрастный душ" орбитальных температур и радиационную нагрузку самостоятельно. Кстати, в числе этих семян будут потомки — "дети" и "внуки" — тех семян-"космонавтов", которые уже летали в космос в 2013 году на борту космического аппарата "Бион-М" № 1.

Подобная аппаратура "климат-контроля", кстати, также разработанная в Самарском университете им. Королева, использовалась на космическом аппарате "Фотон-М" № 4, запущенном в космос в 2014 году. Однако научная аппаратура "СИГМА-2" значительно точнее и сложнее своей предшественницы, у нее больше функций. Например, в первой аппаратуре отсутствовала возможность смены питательной среды, что не позволяло клеточным культурам находиться в нормальных условиях жизнеобеспечения в течение длительного полета. Кроме того, "СИГМА-2" сможет обеспечить условия проведения большего числа экспериментов — 16, а не 12, как в ее предшественнице.

Если сравнивать с аппаратурой "МРТ-2" и "КАРБОН-2", то, по словам разработчиков, аппаратура "СИГМА-2" относится к наиболее сложной и объемной. Ее масса 37 кг, в ее состав входит четыре блока — три блока будут находиться внутри спускаемого аппарата, а четвертый — разместят в контейнере научной аппаратуры на внешней стороне орбитальной лаборатории "Бион-М" № 2. Изготовлена научная аппаратура "СИГМА-2" почти полностью из отечественных электронных комплектующих, импортные в ней только элементы памяти, так как у нас такие не выпускаются.

Кстати, по словам Любови Курганской, выбранная когда-то для названия этой аппаратуры греческая буква "СИГМА" символизирует комплексность и взаимосвязанность запланированных экспериментов.

"СИГМА" для математиков и физиков — это алгебраический знак суммы, и название "СИГМА" тем самым как бы символизирует весь общий комплекс экспериментов, проводимых с помощью этой научной аппаратуры", — отметила Любовь Курганская.

Какие меры повышения безопасности дорожного движения Вы считаете наиболее эффективными?

архив опросов

Гид потребителя

Последние комментарии

Владимир Герасимов 13 августа 2018 15:44 РКЦ "Прогресс" возобновит работы над созданием самолета "Рысачок"

Для выполнения авиасельхозработ необходим поршневой двигатель как наиболее приёмистый по сравнению с газотурбинным. Если конструкторы с "Прогресса" посмотрят самолёт Копейкина , который заменил двигатель М601 на поршневой отечественный двигатель М-14 на крыле от Л-410, то вариант "Рысачка" с М-14 будет отвечать политике импортозамещения.

Евгения Степанова 21 февраля 2018 13:26 Игорь Комаров назвал анекдотом слухи об объединении РКЦ "Прогресс" с другими предприятиями отрасли

Врать не хорошо. Никто никого не заставлял. И ничем не угрожали. Подписи ставят по собственному желанию.

Виктор Морозов 20 февраля 2018 17:42 Игорь Комаров назвал анекдотом слухи об объединении РКЦ "Прогресс" с другими предприятиями отрасли

я работаю на прогрессе и знаю какой там беспредел. вот только сегодня 20.02.18 г. приходили во все цеха и заставляли подписать бумагу в поддержку Кирилина. кто отказывался грозили сокращением или лишением премии. В заводе одни коррупционеры начиная с мастера и выше. как захотят так и зарплату закроют. блатным много не блатным кукиш!!!! а вы говорите что деньги начальство тырит. ВАГОНАМИ!!!!! Кидайте тапками. я сказал не всю правду.

Art Markin 20 февраля 2018 16:59 Врио гендиректора РКЦ "Прогресс" может быть назначен Равиль Ахметов

Ему ж скоро 70. А по фотке не скажешь....

Павел Фирсов 03 ноября 2015 16:54 Американская ракета Antares потерпела крушение из-за взрыва в турбонасосе модифицированного двигателя НК-33

"В отчете говорится, что взрыв произошел в турбонасосе для жидкого водорода E15, вследствие чего был поврежден ракетный двигатель." Эту фразу перепечатали все агентства. Вопрос знатокам: откуда в кислород-керосиновом двигателе "турбонасос для жидкого водорода Е15"? Или это скрытая от общественности доработка Aerojet Rocketdyne?

Фото на сайте

"Авиаагрегат" отметил 10-летний юбилей Госкорпорации "Ростех" спортивными соревнованиями

"Авиаагрегат" отметил 10-летний юбилей Госкорпорации "Ростех" спортивными соревнованиями

На предприятии "АэроВолга" началось серийное производство сверхлегкого самолета-амфибии "Borey"

На предприятии "АэроВолга" началось серийное производство сверхлегкого самолета-амфибии "Borey"

Кластерный инжиниринговый центр продвигает беспилотники на высококонкурентный рынок

Кластерный инжиниринговый центр продвигает беспилотники на высококонкурентный рынок

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5