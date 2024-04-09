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Суды Происшествия

Житель Самарской области хранил дома у тещи боеприпасы и порох

САМАРА. 9 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Приволжский районный суд Самарской области вынес приговор слесарю-электрику из Хворостянского района за хранение взрывчатых веществ и самодельных боеприпасов. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

К правоохранителям обратилась местная жительница, у которой из квартиры пропали 70 тыс. рублей. Но при осмотре ее дома полицейские нашли банки с 220 г бездымного пороха, 12 самодельных охотничьих патронов 16 калибра, более 1 тыс. капсюлей для дробовых патронов, свинцовую картечь и инструменты для изготовления боеприпасов. Женщина сказала, что пакеты с этим всем принадлежат сожителю ее дочери, а сама она не знала, что внутри.

Мужчину задержали. Он рассказал, что патроны изготовил для себя. Также, по словам мужчины, он не думал, что хранение пороха незаконно, и вообще думал, что успеет получить разрешение на оружие и, соответственно, легализовать боеприпасы.

В итоге суд назначил сельчанину четыре года и четыре месяца лишения свободы условно с испытательным два года и штрафом 7 тыс. рублей.

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