Рядом с кампусом в Самаре построят школу и детский сад

Территория, прилегающая к международному межвузовскому кампусу в Самаре, будет оснащена объектами социальной инфраструктуры. Об этом сообщил министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.
"Проект предполагает создание, так называемой, образовательной вертикали. В непосредственной близости от кампуса планируется создание жилой застройки со строительством школы, детского сада, объектов здравоохранения, спорта, бизнеса в сфере IT, инжиниринга и так далее. Сегодня мы активно ведем переговоры с индустриальными партнерами, которые будут застраивать территорию, прилегающую к будущему студгородку. Параллельно администрация Самары готовит программу развития транспортного обеспечения этого района", — акцентировал Дмитрий Богданов.
Строительство кампуса в Самаре реализуется в рамках нацпроекта "Наука и университеты". Архитектурно-градостроительную концепцию проекта разработало архитектурное бюро "Студия 44" и поддержали студенты, ректоры и участники секции градсовета при Губернаторе Самарской области. Концепцию согласовал глава региона Дмитрий Азаров.
"Таким образом, формируется новая городская среда. Семья сразу сможет отдать ребенка сначала в садик, потом в школу, а потом — в вузовскую кооперацию. Причем будет возможность выбора любой профессии, так как вузы-участники предоставляют широкий спектр направлений обучения. Дети с самого маленького возраста смогут видеть свое будущее в образовании и карьере", — подчеркнула генеральный директор управляющей компании ООО "ПроКампус № 1" Алиса Денисова.
Проект будет реализован в непосредственной близости от стадиона "Солидарность Самара Арена". Здесь планируют реализовать концепцию "город в городе": когда все точки — от дома, учебы и работы до объектов общепита, торговли и здравоохранения — находятся в непосредственной близости. На территории будет много рекреационных пространств, спортивных и прогулочных зон. По сути, это новый микрорайон в такой форме, какой в Самарской области еще не было.
Последние комментарии
Наглости хватает судиться.
Мужика понять можно, тема идеальная, заработать на квартирах и ещё раз на курсе валют за счёт дольщиков. В принципе, он ничего криминального не сделал. Он же вообще не присвоил же эти деньги! По-ходу проблемы сейчас даже и у олигархов стали. Некоторые по другому делают, чтобы как-то живую денежку получить. Например, можно заметить, что в самарских санаториях сейчас странные акции стали. Снижают на 20% стоимость путевок, если приходишь с "живыми" деньгами. Видимо, это связано с увеличением стоимости "обнала" (говорят до 10-12%), из за чего приходится за нал продавать путёвки ниже их рентабельности. Что дальше будет... .
Нашли когда искать!
бизнесмены об этом знают?
ГУП СО "Гарантийный фонд поддержки предпринимательства Самарской области" закончил 2013 год с колоссальным убытком. Объем потерянных средств в Волжском социальном банке составил около 0,8 млрд рублей