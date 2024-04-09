Пенсионерка из Самары отдала 100 тыс. руб. "попавшей в ДТП" липовой родственнице

Мошенники выманили у 68-летней самарчанки 100 тыс. рублей. Об этом сообщает ГУ МВД России Самарской области.
Потерпевшей позвонила девушка и представилась ее родственницей. Она сказала, что устроила ДТП и теперь должна заплатить правоохранителям, чтобы избежать возбуждения уголовного дела. Самарчанка поверила, напомнила свой адрес якобы забывшей его родственнице и согласилась передать деньги курьеру. В итоге приехавший к ней мужчина забрал 100 тыс. руб. и скрылся.
Вскоре пенсионерка позвонила настоящей родственнице и выяснила, что никакого ДТП не было.
Последние комментарии
то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...
Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек
Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки
Гнать с России, Лишать гражданства,по жизненно запрет на въезд в Россию.Перевоспитовать таких поздно.
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎