Пенсионерка из Самары отдала 100 тыс. руб. "попавшей в ДТП" липовой родственнице

Мошенники выманили у 68-летней самарчанки 100 тыс. рублей. Об этом сообщает ГУ МВД России Самарской области.

Потерпевшей позвонила девушка и представилась ее родственницей. Она сказала, что устроила ДТП и теперь должна заплатить правоохранителям, чтобы избежать возбуждения уголовного дела. Самарчанка поверила, напомнила свой адрес якобы забывшей его родственнице и согласилась передать деньги курьеру. В итоге приехавший к ней мужчина забрал 100 тыс. руб. и скрылся.

Вскоре пенсионерка позвонила настоящей родственнице и выяснила, что никакого ДТП не было.