На Волге под Самарой утонул мужчина

Во вторник, 9 апреля, в Волжском районе спасатели искали утонувшего мужчину. Об этом сообщает ПСС Самарской области.

На Волге, около о. Быстренький, на плавучем причале пропал 44-летний мужчина. В 9:12 водолазы приступили к поискам, которые осложняла нулевая видимость. Спасатели обследовали 200 кв. м дна и в 13:40 обнаружили пропавшего на глубине 4 м. Погибшего доставили на берег и передали полицейским.