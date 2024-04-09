На Волге под Самарой утонул мужчина

Во вторник, 9 апреля, в Волжском районе спасатели искали утонувшего мужчину. Об этом сообщает ПСС Самарской области.
На Волге, около о. Быстренький, на плавучем причале пропал 44-летний мужчина. В 9:12 водолазы приступили к поискам, которые осложняла нулевая видимость. Спасатели обследовали 200 кв. м дна и в 13:40 обнаружили пропавшего на глубине 4 м. Погибшего доставили на берег и передали полицейским.
Последние комментарии
Здравствуйте, есть контакты владельца?
Если бы собаки чмновников рвали!!!
Да такое сплошь и рядом во вс
Когда же, наши грамотные рукаводители осознают, что для психически больных нужно строить ЛЕЧЕБНИЦЫ! Уже как 30 лет нечего не строят, а потом удивляются о убийствах в школах. А журналюшки ищут виноватых среди нас с вами, а виноваты люди государства.
И это правильно!!!! Страховка тот несчастного случаЯ на воде и страховка гражданской ответственности за причинения вреда!!! И подороже!!! Чтобы бомжи на реку не вылезали!!