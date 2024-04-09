В Самаре следователи приостановили деятельность крематория для утилизации животных

Следователи СУ СК в Самаре приостановили деятельность крематория для утилизации животных.

Напомним, жители близлежащих домов пожаловались на крематорий по утилизации животных и биоотходов в Гаражном проезде в пос. Соцгород Куйбышевского района. Якобы в печи крематория нет фильтров, а дети задыхаются и убегают с детских площадок.

Позже СУ СК Самарской области возбудило дело по ст. 238 УК РФ ("Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности"). Сейчас по делу ведутся экспертизы.

Кроме того, полицейские возбудили уголовное дело по ст. 167 УК РФ ("Умышленное уничтожение или повреждение имущества"). 5 марта стало известно, что один из местных жителей, недовольных работой учреждения, стал фигурантом уголовного дела за порчу имущества крематория. Якобы мужчина мог проникнуть на территорию и повредить установку для термической утилизации биологических отходов. Ущерб предварительно оценивают в несколько сотен тысяч рублей.