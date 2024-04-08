"Дети задыхаются": самарцы снова пожаловались на крематорий для животных

Жители Самары записали видеообращение к администрации города, сотрудникам Россельхознадзора и Роспотребнадзора. Они просят убрать крематорий для животных, который находится в Гаражном проезде.
"Жить стало в нашем районе невозможно. Невозможно выйти на улицу. Невозможно подышать свежим воздухом. Дети задыхаются, убегают с детских площадок. Окна закрываем — не помогает. Мы обращались везде", — говорят самарцы на видео.
Люди также рассказывают, что крематорий для животных находится рядом с многоэтажками и вблизи трансформаторной станции. По мнению жителей, в печи крематория нет фильтров.
Напомним, это уже второе обращение владельцев квартир с жалобами на крематорий для животных. После первого видео, которое распространили в социальных сетях, на ситуацию отреагировали сотрудники Следственного комитета.
"Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу о нарушении природоохранного законодательства в Самаре. В СМИ сообщается о нарушении природоохранного законодательства в Самаре в результате деятельности крематория по утилизации животных и биологических отходов "Память". Учреждение располагается в непосредственной близости от жилых домов, образовательных учреждений и детских площадок, отчего местные жители жалуются на резкий неприятный запах, а также опасаются возникновения заболеваний. В СУ СК России по Самарской области возбуждено уголовное дело", — говорилось в официальном сообщении ведомства.
Интересно, что одновременно с этим один из местных жителей стал фигурантом уголовного дела за порчу имущества крематория. Якобы мужчина мог проникнуть на территорию и повредить установку для термической утилизации биологических отходов. Ущерб предварительно оценивают в несколько сотен тысяч рублей. "Возбуждено уголовное дело, подозреваемый установлен", — сообщали в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.
Последние комментарии
Эту знают улицу " Не толь ко лишь все" .( мер Кличко)
Это кто? Чо а сражаться за Россию слабо?
А что кто этим должен заниматься как обычно не занимается? Что мне напоминает, "скоро все будут делать общественники" знаком . А Мизулиной не подменяйте официальные органы а займитесь делом хотя бы осветите последнюю инициативу Пятерочки и других компаний для пострадавших в Крокусе".
Просто безобразие!!! Запретить убийство животных! Нарушение Конституции Российской Федерации! Это додуматься надо на законодательном уровне разрешить убивать. Начнёте с собак. Закончите людьми. Есть закон, его надо исполнять. Дума Самарская лучше контролировала бы исполнение закона Об ответственном обращении с животными. А у законодательной власти вероятно, только один выход - убивать.
Ой, про эту "безопасность", слышали-знаем. Учитывая расстояние до ЖК, можно однозначно сказать что никаких прилётов невозможно. Так что тут всё предельно просто, застройщик пытается захватить землю. У нас в Москве так же захватили стрельбище Динамо.