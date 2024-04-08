16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самарской области наградили победителей этапа Всероссийского чемпионатного движения по профессиональному мастерству В 2024 г. в Самаре планируют трудоустроить не менее 3200 подростков "Дети задыхаются": самарцы снова пожаловались на крематорий для животных Авито запускает сервис бронирования жилья в путешествиях Предприятия и организации Самарской области предлагают более 43 тысяч вакансий

Общество

"Дети задыхаются": самарцы снова пожаловались на крематорий для животных

САМАРА. 8 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 89
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Жители Самары записали видеообращение к администрации города, сотрудникам Россельхознадзора и Роспотребнадзора. Они просят убрать крематорий для животных, который находится в Гаражном проезде.

"Жить стало в нашем районе невозможно. Невозможно выйти на улицу. Невозможно подышать свежим воздухом. Дети задыхаются, убегают с детских площадок. Окна закрываем — не помогает. Мы обращались везде", — говорят самарцы на видео.

Люди также рассказывают, что крематорий для животных находится рядом с многоэтажками и вблизи трансформаторной станции. По мнению жителей, в печи крематория нет фильтров.

Напомним, это уже второе обращение владельцев квартир с жалобами на крематорий для животных. После первого видео, которое распространили в социальных сетях, на ситуацию отреагировали сотрудники Следственного комитета.

"Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу о нарушении природоохранного законодательства в Самаре. В СМИ сообщается о нарушении природоохранного законодательства в Самаре в результате деятельности крематория по утилизации животных и биологических отходов "Память". Учреждение располагается в непосредственной близости от жилых домов, образовательных учреждений и детских площадок, отчего местные жители жалуются на резкий неприятный запах, а также опасаются возникновения заболеваний. В СУ СК России по Самарской области возбуждено уголовное дело", — говорилось в официальном сообщении ведомства.

Интересно, что одновременно с этим один из местных жителей стал фигурантом уголовного дела за порчу имущества крематория. Якобы мужчина мог проникнуть на территорию и повредить установку для термической утилизации биологических отходов. Ущерб предварительно оценивают в несколько сотен тысяч рублей. "Возбуждено уголовное дело, подозреваемый установлен", — сообщали в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

Какие меры повышения безопасности дорожного движения Вы считаете наиболее эффективными?

архив опросов

Гид потребителя

Последние комментарии

Виктор Авдошин 06 апреля 2024 07:43 Проект капремонта ул. Дачной в Самаре разработают до конца года

Эту знают улицу " Не толь ко лишь все" .( мер Кличко)

Вячеслав Гусев 05 апреля 2024 03:08 Представители диаспор в Самарской области высказались о важности соблюдения законов РФ и уважения местной культуры

Это кто? Чо а сражаться за Россию слабо?

Вячеслав Гусев 25 марта 2024 04:20 Данные об угрозах школам Самары после теракта в "Крокусе" прокомментировала Екатерина Мизулина

А что кто этим должен заниматься как обычно не занимается? Что мне напоминает, "скоро все будут делать общественники" знаком . А Мизулиной не подменяйте официальные органы а займитесь делом хотя бы осветите последнюю инициативу Пятерочки и других компаний для пострадавших в Крокусе".

Ольга Здобнухина 21 марта 2024 15:33 Ситуация на грани: жители Самары высказались об изменении в закон об обращении с животными

Просто безобразие!!! Запретить убийство животных! Нарушение Конституции Российской Федерации! Это додуматься надо на законодательном уровне разрешить убивать. Начнёте с собак. Закончите людьми. Есть закон, его надо исполнять. Дума Самарская лучше контролировала бы исполнение закона Об ответственном обращении с животными. А у законодательной власти вероятно, только один выход - убивать.

Алексей Мальцев 01 декабря 2023 11:33 Генеральный директор стрелкового клуба "Вымпел": "Происходящее похоже на провокацию"

Ой, про эту "безопасность", слышали-знаем. Учитывая расстояние до ЖК, можно однозначно сказать что никаких прилётов невозможно. Так что тут всё предельно просто, застройщик пытается захватить землю. У нас в Москве так же захватили стрельбище Динамо.

Фото на сайте

Парад Памяти в Самаре

Парад Памяти в Самаре

В Самаре открылся маркет-фестиваль "Территория моды"

В Самаре открылся маркет-фестиваль "Территория моды"

Из Казани в Болгар теперь можно доехать в сопровождении аудиогида МТС

Из Казани в Болгар теперь можно доехать в сопровождении аудиогида МТС

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5