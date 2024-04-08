"Дети задыхаются": самарцы снова пожаловались на крематорий для животных

Жители Самары записали видеообращение к администрации города, сотрудникам Россельхознадзора и Роспотребнадзора. Они просят убрать крематорий для животных, который находится в Гаражном проезде.

"Жить стало в нашем районе невозможно. Невозможно выйти на улицу. Невозможно подышать свежим воздухом. Дети задыхаются, убегают с детских площадок. Окна закрываем — не помогает. Мы обращались везде", — говорят самарцы на видео.

Люди также рассказывают, что крематорий для животных находится рядом с многоэтажками и вблизи трансформаторной станции. По мнению жителей, в печи крематория нет фильтров.

Напомним, это уже второе обращение владельцев квартир с жалобами на крематорий для животных. После первого видео, которое распространили в социальных сетях, на ситуацию отреагировали сотрудники Следственного комитета.

"Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу о нарушении природоохранного законодательства в Самаре. В СМИ сообщается о нарушении природоохранного законодательства в Самаре в результате деятельности крематория по утилизации животных и биологических отходов "Память". Учреждение располагается в непосредственной близости от жилых домов, образовательных учреждений и детских площадок, отчего местные жители жалуются на резкий неприятный запах, а также опасаются возникновения заболеваний. В СУ СК России по Самарской области возбуждено уголовное дело", — говорилось в официальном сообщении ведомства.

Интересно, что одновременно с этим один из местных жителей стал фигурантом уголовного дела за порчу имущества крематория. Якобы мужчина мог проникнуть на территорию и повредить установку для термической утилизации биологических отходов. Ущерб предварительно оценивают в несколько сотен тысяч рублей. "Возбуждено уголовное дело, подозреваемый установлен", — сообщали в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.