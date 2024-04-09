В Курумоче из-за плохого самочувствия пассажирки внепланово сел самолет Москва — Бухара

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Во вторник, 9 апреля, в 2:34, в аэропорту Курумоч самолет авиакомпании "Азимут" совершил внеплановую посадку. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в Куйбышевской транспортной прокуратуре.