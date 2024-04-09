В Курумоче из-за плохого самочувствия пассажирки внепланово сел самолет Москва — Бухара

Во вторник, 9 апреля, в 2:34, в аэропорту Курумоч самолет авиакомпании "Азимут" совершил внеплановую посадку. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в Куйбышевской транспортной прокуратуре.
Рейс Москва (Внуково) — Бухара, по данным надзорного ведомства, сел из-за плохого самочувствия 50-летней пассажирки. По решению медработников пассажирку сняли с рейса и госпитализировали в ГБУЗ СГКБ.
В 5:08 самолет вылетел по маршруту следования.
Последние комментарии
Здравствуйте, есть контакты владельца?
Если бы собаки чмновников рвали!!!
Да такое сплошь и рядом во вс
Когда же, наши грамотные рукаводители осознают, что для психически больных нужно строить ЛЕЧЕБНИЦЫ! Уже как 30 лет нечего не строят, а потом удивляются о убийствах в школах. А журналюшки ищут виноватых среди нас с вами, а виноваты люди государства.
И это правильно!!!! Страховка тот несчастного случаЯ на воде и страховка гражданской ответственности за причинения вреда!!! И подороже!!! Чтобы бомжи на реку не вылезали!!