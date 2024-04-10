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Преступления Происшествия

В Жигулевске угонщик протаранил несколько автомобилей

ЖИГУЛЕВСК. 10 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Жигулевске жители сообщили в полицию, что на одной из улиц замечен автомобиль KIA, движущийся в направлении автодороги М-5 "Урал", водитель которого ведет себя не адекватно.

Экипаж ДПС предпринял попытку остановить транспортное средство, но мужчина, находившийся за рулем машины, проигнорировал законное требование сотрудников полиции и попытался скрыться. Началось преследование. 

После 10-минутного движения по дорогам города нарушитель попытался скрыться во дворе на ул. Оборонной, где совершил наезд на несколько припаркованных автомобилей. За рулем находился 63-летний местный житель.

Полицейские предложили ему пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения в медицинском учреждении, от прохождения которого он отказался.

Задержанного доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

За отказ от прохождение медицинского освидетельствования в отношении правонарушителя составлен административный материал по ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ "Невыполнение водителем требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения". Также за невыполнение законного требования сотрудника полиции об остановке транспортного средства в отношении водителя составлен материал по ч. 2 ст. 12.25 КоАП РФ.

Материалы в отношении правонарушителя направлены в мировой суд города Жигулевск.

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