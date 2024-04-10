В Самаре обсудили концепцию научно-технологического развития региона

Губернатор Дмитрий Азаров принял участие в заседании Совета ректоров вузов Самарской области. Руководители университетов обсудили проект концепции региональной программы научно-технологического развития на период до 2030 года, а также задачи, стоящие перед самарским отделением Российского общества "Знание".

Приветствуя руководителей университетов, Дмитрий Азаров отметил особую важность научно-технологического развития нашего региона в современных условиях. Именно поэтому в прошлом году Самарская область вошла в число "пилотных" субъектов страны по разработке региональных государственных программ по научно-технологическому развитию. Она должна включать в себя инструменты и мероприятия национального проекта "Наука и университеты" и иные меры поддержки со стороны федеральных органов исполнительной власти и институтов развития, а также собственные инструменты, направленные на повышение результатов приоритетных отраслей экономики региона.

"Вместе нам предстоит определить цели, задачи и механизмы реализации региональной научно-технологической политики до 2030 года, чтобы создать передовую и конкурентную научно-образовательную и инновационную инфраструктуру региона, установить новые межрегиональные и международные связи в области науки и технологий, выстроить эффективную систему управления научно-технологической политикой", — обратился к ректорам вузов губернатор. Он подчеркнул, что проект региональной программы по научно-технологическому развитию должен быть утвержден до сентября текущего года.

"2024 год — это третий год Десятилетия науки и технологий, объявленного президентом России Владимиром Владимировичем Путиным. И главная его цель заключается в том, чтобы результаты научной деятельности стали более заметными для всех граждан, чтобы они были востребованными, нужными, полезными и действительно ощутимыми, — подчеркнул Дмитрий Азаров. — Уверен, что наш регион с его научными школами, огромным человеческим потенциалом будет в полной мере этому способствовать, будет являться надежным оплотом нашего государства в достижении национальных целей развития".

Председатель Совета ректоров вузов Самарской области, президент Самарского государственного медицинского университета, глава регионального парламента Геннадий Котельников напомнил, что Глава государства в своем февральском Послании Федеральному собранию подчеркнул особую значимость технологического развития и инвестиций в науку.

"Наш регион один из первых реализует задачи, обозначенные президентом. И сегодня под руководством губернатора Самарской области Дмитрия Игоревича Азарова началась большая работа по разработке региональной программы научно-технологического развития, которая должна стать мощным стимулом для обновления промышленности, повышения эффективности и конкурентоспособности экономики, — отметил Геннадий Котельников. — Научно-образовательный и промышленный потенциал самарского края колоссальный. Уверен, что он станет прочной основой для реализации новой региональной программы и позволит Самарской области к 2030 году оказаться в десятке самых высокотехнологичных регионов нашей страны".

Концепцию государственной программы научно-технологического развития Самарской области представил заместитель председателя правительства Самарской области Александр Фетисов. Он отметил, что основные положения были сформированы совместно с университетами, научными объединениями, организациями реального сектора экономики, заинтересованными органами исполнительной власти.

Основу научно-технологического потенциала региона составляет вузовская, академическая, отраслевая наука, а также научные подразделения промышленных организаций. В области успешно реализуются федеральные проекты "Приоритет-2030" и "Передовые инженерные школы". В них участвуют Самарский университет имени Королева, СамГМУ, ТГУ.

Кроме того, в рамках федерального проекта "Профессионалитет" организованы образовательно-производственные кластеры СПО по машиностроению и железнодорожному транспорту. Осуществляет свою работу научно-образовательный центр мирового уровня "Инженерия будущего", благодаря которому удалось создать самую большую сеть научной и технологической кооперации в Поволжском регионе. Сегодня НОЦ объединяет 6 регионов России и 14 инновационных технологических проектов.

Мощный импульс развитию научного-технологического потенциала Самарской области даст строительство международного межвузовского студенческого кампуса. Современные учебные и жилые корпуса, пространства для творчества, спорта, отдыха появятся рядом со стадионом "Солидарность Самара Арена".

Самарская область ставит перед собой задачу войти в ТОП-10 лидеров научно-технологического развития среди регионов России к 2030 году. Следуя поставленным задачам, были определены 4 подпрограммы, которые соответствуют стратегии научно-технологического развития страны. Первое направление — "Научно-технологические проекты для промышленности" — включает в себя развитие индустрии беспилотных авиационных систем и аэрокосмических технологий, цифровизацию производственных технологий и возможность создания инновационных материалов. Кроме того, в числе ключевых подпрограмм агротехнологии, а также биотехнологии и фармацевтика.

Отдельный блок касается развития кадрового потенциала. Александр Фетисов отметил, что эти подпрограммы отражают основные, стратегические отрасли промышленности, на чем специализируется Самарская область. "Это позволит региону организовать передовую экосистему исследований и разработок по созданию инновационных продуктов с высокой добавленной стоимостью, а также в целом внести значительный вклад в решение задач технологического суверенитета страны", — подчеркнул заместитель председателя правительства Самарской области.

"В новой стратегии научно-технологического развития нашей страны, которая утверждена Президентом России в феврале, введен новый термин "научно-технологические платформы". Он подразумевает не единичные разработки или технологии, а несколько взаимосвязанных разработок. Предлагаем учесть этот термин в региональной концепции", — выступил ректор Самарского университета имени Королева Владимир Богатырев.

В разработке региональной концепции участие принимали ученые Самарского государственного медицинского университета. "На мой взгляд, учтены федеральная повестка, мегапроекты, в том числе по лекарствам и медицинским изделиям, где наш вуз является активным участником. Мы максимально вовлечены в работу по созданию концепции и готовы к ее реализации", — добавил ректор СамГМУ Александр Колсанов.

"Мы поддерживаем данную концепцию и будем активно участвовать в ее реализации. Все компетенции нашего вуза отражены во всех подпрограммах, которые все очень взаимосвязаны", — отметил ректор Самарского государственного технического университета Дмитрий Быков.

Ректор Тольяттинского государственного университета Михаил Криштал предложил включить в подпрограммы направления машино- и станкостроения. "На федеральном уровне появились и уже утверждены стратегии развития станкостроения и автопрома. Это очень важные направления развития, и наш университет в это вносит и готов вносить свой вклад", — обратился он с предложением к участникам заседания Совета ректоров вузов.

С ним согласился Дмитрий Азаров, отметив, что станкостроение — это основа любого промышленного кластера. "Необходимо учесть предложение при разработке стратегии. Я считаю вполне уместно выделить эти два направления в отдельную подпрограмму, потому что у нас основной вопрос касается импортозамещения средств производства — станки, технологии, производственные линии. На этом нужно фокусировать внимание и меры поддержки", — отметил в ходе обсуждения губернатор.

Отдельное внимание было уделено вопросам развития Самарского отделения Российского общества "Знание". Руководитель региона напомнил, что в 2021 г. президент России Владимир Путин в ходе Послания Федеральному собранию заявил о необходимости перезапуска просветительской организации на современной цифровой платформе. "Очень рад, что наш регион один из первых, кто включился в эту работу, буквально на следующий день после того, как президент озвучил свое поручение. Сегодня общество "Знание" — это востребованная просветительская площадка, которая пользуется доверием и у школьников, и у студентов, у людей разных поколений. Деятельность общества "Знание" имеет особое значение для расширения просветительской работы, популяризации науки, укрепления межнационального единства, сохранения исторической памяти и борьбы с фальсификацией истории, патриотического воспитания молодежи. Это все крайне важные задачи, а сейчас — жизненно важные для нашей страны, для нашего государства, для нашего общества", — подчеркнул Дмитрий Азаров.

Он поблагодарил ректоров за вклад в возрождение общества, которое сегодня объединяет инициативных, неравнодушных людей с множеством интересных идей и проектов.

На сегодняшний день сформировался основной состав лекторов в количестве 93 человек, а лекции общества только в прошлом году посетили более 16 тысяч жителей и гостей Самарской области. "Наибольшей популярностью пользуются лекции политической и исторической направленности, а также лекции, посвященные юбилейным датам, традициям и ценностям России", — отметил Владимир Богатырев. Он добавил, что региональный филиал "Знание" принял участие в 17 федеральных, 4 региональных проектах, провел 832 лекции по новым стандартам общества для старшеклассников, студентов и сотрудников вузов и колледжей, государственных служащих, работников промышленных предприятий.

"Сейчас очень многих людей интересует искусственный интеллект и другие технологии. И в части деятельности общества знания, на мой взгляд, не нужно ограничиваться только гуманитарным направлением, а внести техническую тематику. Мы видим, что количество выпускников школ, сдававших физику немного уменьшилось. А когда мы говорим, что стране нужны инженеры, давайте общество "Знание" направлять в сторону точных наук и современных достижений", — предложил президент Самарского университета имени Королева, председатель Общественной палаты Самарской области Виктор Сойфер.

В ходе обсуждения Владимир Богатырев предложил сформировать ячейки общества "Знание" в университетах, учреждениях СПО и крупных промышленных предприятиях региона. Кроме того, он обратил внимание на необходимость создания единой, общей для всех вузов, площадки для проведения лекций. Дмитрий Азаров предложил использовать Самарский Дом науки. Он поручил проанализировать его возможности и подготовить проект ремонта помещений.

Отдельно Дмитрий Азаров поблагодарил ректоров и профессорско-преподавательские коллективы вузов, а также студентов за активную гражданскую позицию, которая была проявлена на выборах Президента Российской Федерации. "Ректоры, как настоящие лидеры коллективов, смогли сплотить людей, объяснить важность участия в голосовании на выборах президента страны, — отметил губернатор. — В нынешних условиях сплоченность — это и есть наш ответ на происки врага. Вы дошли до каждого преподавателя, студента, и люди откликнулись. Это еще раз подчеркивает ваш колоссальный авторитет, вашу гражданскую позицию, ваш истинный патриотизм. Я сердечно вас благодарю за активное участие в подготовке и проведении выборов президента Российской Федерации на территории Самарской области".

Напомним, регион показал небывалую явку за свою новейшую историю –на избирательные участки пришли 1 884 446 жителей Самарской области или 78,86% от числа избирателей. "Это серьезный вклад в общий результат, который является достижением для всей страны. Нам удалось этого достигнуть в том числе благодаря привлечению внимания молодежи к важнейшему общественно-политическому событию текущего года. Очень важно, что студенты и школьники, достигшие 18-летнего возраста, активно поучаствовали в выборах будущего нашей страны. Это будущее им воплощать в жизнь, а мы будем всячески этому способствовать, подготавливая их соответствующим образом, давая им профессиональные знания, которые важны для каждого гражданина нашей страны. Уверен, что именно такая консолидация приведет нас к новым победам по всем фронтам и направлениям", — подчеркнул Дмитрий Азаров.