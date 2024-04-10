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Государство и Бизнес Экономическая политика

Производственно-складской комплекс металлоизделий построят в "Преображенке-2"

САМАРА. 10 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В логистическом парке "Преображенка-2" — новый резидент. Он намерен построить производственно-складской комплекс металлоизделий. С инициатором проекта уже подписано соответствующее соглашение.

Фото: предоставлено министерством экономразвития СО

Площадь будущего комплекса составит 4 тысячи кв. метров. Инициатор проекта намерен вложить в его реализацию более 242 млн рублей. На будущем предприятии будет создано 50 новых рабочих мест. В планах резидента — завершить строительство до 2 квартала 2025 года.

Повышение инвестиционной привлекательности региона, создание комфортных условий для бизнеса — ключевые направления в работе областного Правительства и Губернатора Дмитрия Азарова.

"Площадки индустриальных и логистических парков региона активно пополняются новыми резидентами. Это говорит о высоком интересе к региону и к условиям, созданным в Самарской области для бизнеса. Мы продолжаем укреплять позиции региона как инвестиционно-активного субъекта страны. Каждому инвестору мы готовы предоставить сопровождение и поддержку на всех этапах", — сказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Сегодня сеть государственных парков насчитывает четыре площадки. Это индустриальные парки "Преображенка" и "Чапаевск", а также логистические парки "Преображенка-2" и "Новосемейкино". Готовится к запуску еще один промпарк — "Самарский".

Все площадки полностью обеспечены инженерной и транспортной инфраструктурой, а также необходимыми административно-правовыми условиями. Резидентам здесь доступны налоговые льготы, возможность выкупа участка на льготных условиях.

Для работы с инвесторами в регионе действует Агентство по привлечению инвестиций, которое в режиме "единого окна" предоставляет инициаторам проектов необходимое сопровождение. Специалисты Агентства помогли инвестору с выбором площадки для реализации его проекта.

Поддержка бизнеса в регионе также осуществляется и в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство".

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