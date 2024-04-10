Производственно-складской комплекс металлоизделий построят в "Преображенке-2"

В логистическом парке "Преображенка-2" — новый резидент. Он намерен построить производственно-складской комплекс металлоизделий. С инициатором проекта уже подписано соответствующее соглашение.
Площадь будущего комплекса составит 4 тысячи кв. метров. Инициатор проекта намерен вложить в его реализацию более 242 млн рублей. На будущем предприятии будет создано 50 новых рабочих мест. В планах резидента — завершить строительство до 2 квартала 2025 года.
Повышение инвестиционной привлекательности региона, создание комфортных условий для бизнеса — ключевые направления в работе областного Правительства и Губернатора Дмитрия Азарова.
"Площадки индустриальных и логистических парков региона активно пополняются новыми резидентами. Это говорит о высоком интересе к региону и к условиям, созданным в Самарской области для бизнеса. Мы продолжаем укреплять позиции региона как инвестиционно-активного субъекта страны. Каждому инвестору мы готовы предоставить сопровождение и поддержку на всех этапах", — сказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.
Сегодня сеть государственных парков насчитывает четыре площадки. Это индустриальные парки "Преображенка" и "Чапаевск", а также логистические парки "Преображенка-2" и "Новосемейкино". Готовится к запуску еще один промпарк — "Самарский".
Все площадки полностью обеспечены инженерной и транспортной инфраструктурой, а также необходимыми административно-правовыми условиями. Резидентам здесь доступны налоговые льготы, возможность выкупа участка на льготных условиях.
Для работы с инвесторами в регионе действует Агентство по привлечению инвестиций, которое в режиме "единого окна" предоставляет инициаторам проектов необходимое сопровождение. Специалисты Агентства помогли инвестору с выбором площадки для реализации его проекта.
Поддержка бизнеса в регионе также осуществляется и в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство".
Последние комментарии
Наглости хватает судиться.
Мужика понять можно, тема идеальная, заработать на квартирах и ещё раз на курсе валют за счёт дольщиков. В принципе, он ничего криминального не сделал. Он же вообще не присвоил же эти деньги! По-ходу проблемы сейчас даже и у олигархов стали. Некоторые по другому делают, чтобы как-то живую денежку получить. Например, можно заметить, что в самарских санаториях сейчас странные акции стали. Снижают на 20% стоимость путевок, если приходишь с "живыми" деньгами. Видимо, это связано с увеличением стоимости "обнала" (говорят до 10-12%), из за чего приходится за нал продавать путёвки ниже их рентабельности. Что дальше будет... .
Нашли когда искать!
бизнесмены об этом знают?
ГУП СО "Гарантийный фонд поддержки предпринимательства Самарской области" закончил 2013 год с колоссальным убытком. Объем потерянных средств в Волжском социальном банке составил около 0,8 млрд рублей