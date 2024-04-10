В Самаре запустят Центр диспетчеризации, мониторинга и управления транспортом

В Самаре проверили ход работ по созданию Центра диспетчеризации, мониторинга и управления транспортом, который организуют на базе департамента транспорта городской администрации в помещении МКУ Самары "Центр организации дорожного движения".

Согласно нацпроекту "Безопасные качественные дороги", с 2021 по 2027 гг. интеллектуальные транспортные системы должны внедрить в городах с населением свыше 300 тыс. человек, в том числе в Самарско-Тольяттинской агломерации.

Центр позволит лучше управлять транспортными потоками на дорогах, в частности — появится возможность удаленно регулировать работу светофоров. Для этого уже более чем на 200 заменили управляющую аппаратуру, установили датчики учета интенсивности движения.

"В настоящее время мы ожидаем наладку каналов связи и светофорных объектов города. Всего же в Самаре их 430. Каждый с течением времени будет подключен к системе. На практике это позволит нам улучшить транспортную ситуацию, уменьшить количество пробок, увеличить пропускную способность, в том числе, общественного транспорта", — отметил руководитель департамента транспорта администрации Самары Сергей Маркин.

Сейчас ведется ремонт помещения, в котором будет работать центр. К началу первого этапа работ практически все готово — закуплена часть оборудования, организовано рабочее пространство для будущего штата сотрудников, активно продолжается рекрутинговая компания.

"Для работы центра диспетчеризации, мониторинга и управления транспортом нам необходимо 12 человек — все они в режиме онлайн будут следить за дорожной обстановкой. Сейчас мы продолжаем набор сотрудников", — добавил директор МКУ Самары "Центр организации дорожного движения" Фёдор Жильцов.

Сергей Маркин подчеркнул, что подобные Центры уже работают в Московской и Ленинградской областях, в Екатеринбурге, Краснодаре и других крупных городах: "Система хорошо себя зарекомендовала и этот опыт, который приобрели коллеги из других субъекты страны, мы перенимаем и масштабируем".

Проект реализуют в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги" вместе с министерством транспорта Самарской области в рамках контракта "Производство работ по созданию интеллектуальной транспортной системы Самарской области, предусматривающей автоматизацию процессов управления дорожным движением в Самарско-Тольяттинской агломерации (1-3 этапы)".