Предпринимательницу из Самарской области обвиняют в нецелевой трате субсидии

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В Новокуйбышевске отправили в суд уголовное дело местной жительницы, которую обвиняют в мошенничестве при получении выплат. Об этом сообщает СУ СК РФ по Самарской области.