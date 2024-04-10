Предпринимательницу из Самарской области обвиняют в нецелевой трате субсидии

В Новокуйбышевске отправили в суд уголовное дело местной жительницы, которую обвиняют в мошенничестве при получении выплат. Об этом сообщает СУ СК РФ по Самарской области.
В 2021 г. индивидуальная предпринимательница в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство" получила субсидию из областного бюджета. 500 тыс. руб. должны были пойти на ремонт нежилого помещения, монтаж оборудования и строительство стационарного бассейна для проекта в сфере социального предпринимательства. По версии следствия же, женщина потратила деньги на другие цели.
Последние комментарии
то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...
Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек
Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки
Гнать с России, Лишать гражданства,по жизненно запрет на въезд в Россию.Перевоспитовать таких поздно.
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎